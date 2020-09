Référendum constitutionnel : Le PAD rejette le projet et appelle à une journée de mobilisation à Alger

Les forces du Pacte de l’alternative démocratique (PAD), ont réaffirmé hier leur rejet du projet de révision de la Constitution, et ils ont appelé a à une journée de mobilisation le 10 octobre à Alger.

En effet, dans un communiqué publié hier lundi sur Facebook, les forces du PAD ont écrit« Abordant la question du référendum constitutionnel, les forces du PAD réaffirment leur position de principe de rejet de cette démarche dont le but principal est le sauvetage d’un système rejeté par les Algériennes et les Algériens qui n’ont cessé de réclamer son départ par millions plus d’une année durant ».

Le communiqué a ajouté, :« Conscient de sa fragilité extrême et de son illégitimité, le pouvoir en place est sur le point de contrôler quasiment tous les médias qu’il veut transformer en vulgaires organes de propagande pour le « OUI » au référendum plébiscite du 1er novembre prochain ». Selon eux : « la nature antidémocratique du régime est non seulement préservée mais elle a aggravée le pouvoir personnel comme jamais auparavant ».

« En effet, au mépris du principe démocratique de séparation et de l’équilibre des pouvoirs, la révision constitutionnelle octroie et concentre tous les pouvoirs entre les mains d’un seul homme, le président de la république », fustige le PAD, qui s’interroge en outre sur « la signification du changement radical de la doctrine de défense nationale, introduite par la constitutionnalisation de la participation de l’armée nationale populaire aux guerres à l’extérieur des frontières du pays ».

Pour conclure, le PAD a appelé à une journée de mobilisation à Alger, » Face aux incessantes atteintes aux libertés démocratiques et afin de contribuer au regroupement le plus large des forces attachées aux revendications de liberté et de souveraineté exprimées par la révolution du 22 février 2019, les forces du PAD décident d’appeler à l’organisation d’une journée de mobilisation unitaire pour la défense des libertés démocratiques le 10 octobre 2020 à Alger ».

Rédaction d’Algérie360