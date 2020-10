E-paiement des taxes universitaires : Signature d’une convention-cadre

Dans le cadre du renforcement de la coopération et de la coordination entre les secteurs de l’enseignement supérieur et Algérie Poste, et entre Algérie-Télécom et le Centre de recherche sur l’information scientifique et technique (CRIST), plusieurs conventions été signées hier mercredi.

En effet, la convention signée entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Algérie-Poste, vise la « définition des conditions générales régissant le service du e-paiement des taxes universitaires par les étudiants au niveau des bureaux de poste, via la carte Eddahabia, outre la facilitation et la numérisation des mesures d’ouverture de CCP au profit des nouveaux bacheliers, une convention qui permettra aux nouveaux bacheliers (2020) de faire leurs inscriptions à distance.

Quant à la convention signée, entre Algérie Télécom et le Centre de recherche sur l’information scientifique et technique (CRIST), elle vise la modernisation du réseau académique de recherche relevant du secteur de l’enseignement supérieur, ainsi que l’augmentation du flux Internet, elle permettra également aux étudiants de bénéficier de services Internet dans le domaine de l’enseignement à distance et d’accéder à des sites pédagogiques.

