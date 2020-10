Benbouzid : « Aucun nouveau cas de paludisme au cours des 5 derniers jours »

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abderehmane Benbouzid a révélé qu’aucun nouveau cas de paludisme n’avait été enregistré au cours des cinq derniers jours.

Le ministre a expliqué qu’en Algérie, des cas de cette maladie sont toujours enregistrés chaque année, notamment 970 cas ont été enregistrés en 2018 rien qu’à Tamanrasset, et en 2019 854 cas ont été enregistrés.

Parlant de sa récente visite dans les wilayas d’Adrar et de Tamanrasset pour évaluer la situation sanitaire après la propagation du paludisme en leur sein, Benbouzid a déclaré que tous ceux qui avaient été testés positifs avaient été pris en charge, ajoutant qu’il y avait des équipes médicales spécialisées dans le sud et dans toutes les villes et même les petits villages, et qu’il a été distribué des médicaments sur les citoyens non infectés par mesure de précaution.

À son passage en tant qu’invité sur de la chaîne 2 de la radio nationale, le ministre a renouvelé son appel à ne pas semer la panique face aux infections paludéennes dans les provinces du sud de l’Algérie, comme il l’a déclaré : «Il n’y a aucune raison de semer la peur face à l’épidémie saisonnière étant donné la disponibilité des médicaments et la formation du personnel médical dans ce domaine, D’autant que les infections paludiques sont enregistrées chaque année dans les mêmes régions en raison des déplacements de citoyens vers les pays africains voisins ».

Ch.Laib