Béjaïa : Deux routes nationales fermées

La wilaya de Béjaïa est rythmée ces jours-ci par des actions de protestation, deux routes nationales sont fermées à la circulation routière depuis ce jeudi matin dans la wilaya.

Il s’agit de la RN9 et RN36 fermées respectivement à Aokas et à Takerietz. Le motif est le même, des commerçants qui dénoncent les arrêtés de fermeture de leurs magasins pour non respect des mesures sanitaires relatives au coronavirus.

Ces actions ont pénalisé, une nouvelle fois, les usagers en cette fin de semaine.

Rédaction d’Algérie360