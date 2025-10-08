200 vols Londres–Algérie en 2 ans : un passeur d’iPhones dérobés pris en flagrant délit à Heathrow

Une vaste opération contre la contrebande internationale a frappé un grand coup suite à la saisie de plus de 1 000 iPhones dans un entrepôt près de l’aéroport de Londres Heathrow. L’enquête, ouverte en décembre, avait mené à l’arrestation de plusieurs voleurs de rue, trafiquants, passeurs… Mais le comportement de l’un d’entre eux a particulièrement attiré l’attention des enquêteurs.

Un homme a été inculpé de recel après son arrestation à l’aéroport d’Heathrow. Il était en possession de dix téléphones portables, ainsi que de deux iPads, deux ordinateurs portables et deux montres Rolex. L’enquête a révélé qu’il avait effectué plus de 200 vols en aller-retour entre Londres et l’Algérie en deux ans seulement.

Un gang spécialisé dans le vol de fourgonnettes de livraison d’iPhones 17 a été démantelé, menant à 11 arrestations. En parallèle, une descente dans un magasin de téléphonie à Islington a permis aux enquêteurs de mettre la main sur 40 000 £ en espèces et d’arrêter deux hommes soupçonnés de blanchiment d’argent et de recel.

Il a voyagé entre Londres et l’Algérie 200 fois en deux ans

La police londonienne a annoncé avoir démantelé un réseau criminel international soupçonné d’avoir exporté jusqu’à 40 000 téléphones portables volés vers la Chine, au cours de l’année dernière, soit 40 % du volume des opérations menées au Royaume-Uni. Cette vaste opération a conduit à une série d’arrestations à tous les niveaux du trafic, des voleurs de rue aux chefs de gangs internationaux.

L’enquête, baptisée opération Echosteep, a été déclenchée par la découverte de 1000 iPhone dans un entrepôt près de l’aéroport d’Heathrow, destinés à Hong Kong. La police, qui tentait de localiser un téléphone volé, a découvert que la quasi-totalité de la cargaison était composée d’appareils dérobés.

Parmi les arrestations notables, la police londonienne cite un passeur a été inculpé de recel après avoir été arrêté à Heathrow. Deux chefs de gang afghans ont été également arrêtés.

Bilan de l’opération Echosteep

Le bilan de l’opération de deux semaines, menée en septembre dernier, comprend :

14 arrestations lors de l’opération initiale ;

11 arrestations supplémentaires concernant un gang qui cible les fourgonnettes de livraison d’iPhones 17 ;

40 000 £ en espèces saisis ;

Des milliers d’appareils dérobés récupérés, dont 2 000 téléphones retrouvés dans des propriétés des deux suspects afghans.

Par ailleurs, l’opération Echosteep avait démantelé des réseaux qui payaient les voleurs de rue jusqu’à 300 £ par téléphone volé, revendu jusqu’à 5000 dollars en Chine.

