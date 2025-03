200 MW – La plus grande centrale solaire d’Algérie entre en chantier

Les travaux de construction de la plus grande centrale solaire du pays ont débuté à Gara Djebilet, dans la wilaya de Tindouf. Avec une capacité de 200 MW et étendue sur plus de 400 hectares, cette infrastructure promet de révolutionner l’approvisionnement électrique de la région, notamment pour les activités minières et industrielles en plein essor.

Le lancement officiel des travaux a été donné par les autorités locales de Tindouf en présence des responsables du groupe public Sonelgaz et des représentants de la société chinoise CRCC, chargée de la réalisation du projet.

Une station solaire de 200 MW pour alimenter le gisement de Gar Djebilet et la région : quand sera-t-elle opérationnelle ?

Cette centrale solaire sera opérationnelle d’ici 24 mois et jouera un rôle crucial dans le développement énergétique du pays. Parmi ses objectifs principaux :

Assurer l’alimentation électrique du gisement de fer de Gara Djebilet, un site d’extraction majeur pour l’industrie sidérurgique algérienne.

Fournir de l'énergie aux futures usines de transformation et aux infrastructures minières qui verront le jour dans la région.

Intégrer la production énergétique de Tindouf au réseau électrique national via une connexion haute tension. Garantissant ainsi un meilleur équilibre de distribution de l’électricité.

Méga-centrale solaire en construction à Tindouf : un système innovant de stockage d’énergie

Cette centrale solaire n’est pas une installation classique. Son principal atout réside dans son système de stockage par batteries, une première à l’échelle nationale. Cette technologie permettra de garantir un approvisionnement électrique stable, même en cas de conditions climatiques difficiles. Optimisant ainsi la production d’énergie renouvelable. L’impact attendu est double :

Réduction des émissions de CO2 : en diminuant la dépendance aux énergies fossiles, la centrale contribuera à la lutte contre le changement climatique.

Développement économique local : la construction et l'exploitation de cette station créeront de nombreux emplois, offrant aux jeunes de la région des opportunités dans un secteur en plein essor.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique, initiée par les hautes autorités du pays. L’Algérie mise sur le développement des énergies renouvelables pour diversifier son mix énergétique et garantir un avenir durable.

En somme, avec cette centrale solaire de grande envergure, le pays confirme son engagement à réduire son empreinte carbone. Tout en valorisant ses ressources naturelles de manière plus durable.