200 millions d’euros détournés : lourdes peines de prison pour un Turc et son complice en Algérie

Le tribunal de Chéraga a condamné un ressortissant turc à 5 ans de prison ferme. L’homme, identifié comme « M.A », sexagénaire et propriétaire de plusieurs projets de construction en Algérie, a été reconnu coupable de falsification de documents administratifs et commerciaux, tentative d’escroquerie, et séjour illégal sur le territoire algérien.

Le deuxième accusé dans cette affaire, un jeune Algérien nommé « S. Marouane », a été condamné à 3 ans de prison ferme pour les mêmes charges. Le tribunal a également ordonné aux accusés de verser un million de dinars de dédommagement aux banques constituées parties civiles.

Les faits reprochés aux accusés sont : Tentative de transfert frauduleux de 200 millions d’euros via quatre banques : Banque Al Salam, Banque Al Baraka, Gulf Bank et Société Générale, utilisation de faux documents SWIFT prétendument émis par une banque allemande ainsi que la création d’une société sans base légale nommée « SDK » pour la production industrielle.

L’affaire a été révélée suite à une plainte déposée par la Banque Al Salam le 16 octobre 2023, suivie par des signalements similaires des trois autres banques. L’enquête a démontré que le certificat SWIFT présenté était falsifié, ce qui a été confirmé par la banque allemande concernée.

Lors du procès, le ressortissant turc a maintenu que les documents étaient authentiques, affirmant résider en Algérie depuis 21 ans et être à la tête de plusieurs projets d’investissement. Il a expliqué que son séjour était légal jusqu’en 2021, date à partir de laquelle il n’a pu renouveler ses papiers.

Le ministère public avait initialement requis 10 ans de prison ferme contre les deux accusés. Les quatre banques concernées, constituées parties civiles, ont maintenu que la tentative d’escroquerie était établie.

Saisies record de devises aux frontières algériennes en 2025

Par ailleurs, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) algérienne rapporte une hausse significative des tentatives de transfert illicite de capitaux aux frontières du pays en 2025. Entre avril et juillet, les autorités ont intercepté plus de 1,2 million d’euros lors d’opérations de contrôle aux frontières aux points de passage aériens, maritimes et terrestres.

Au-delà de l’euro, les saisies concernent diverses devises étrangères : près de 100 000 dollars américains, plus de 16 000 livres sterling et environ 29 500 dollars canadiens. Des montants plus modestes en francs suisses, livres turques et rial saoudiens ont également été confisqués.

Les contrebandiers font preuve d’une créativité croissante dans leurs méthodes de dissimulation. Les forces de l’ordre ont découvert des billets ingénieusement cachés dans des produits du quotidien : dattes, boîtes de jus, chargeurs de téléphones, ordinateurs et même dans les plis des bagages.

Cette série de saisies s’inscrit dans le cadre d’une intensification de la lutte contre les infractions aux réglementations sur les mouvements de capitaux en Algérie, démontrant l’efficacité accrue des contrôles aux frontières.

