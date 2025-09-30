200 M$ d’économies sur les importations : le nouveau pari de SAIDAL à Annaba

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, a présidé le lancement d’un nouveau projet d’investissement majeur pour le groupe public Saidal dans la zone industrielle d’El Bouni, wilaya de Annaba. Ce projet stratégique est dédié à la production de vaccins inclus dans le programme national de vaccination.

Dans son allocution, le Ministre a insisté sur la nécessité de respecter les délais de réalisation et de garantir la conformité de la nouvelle unité aux normes de qualité les plus élevées.

Il a souligné que ce projet représente une étape stratégique pour renforcer la souveraineté sanitaire nationale et réduire drastiquement la facture d’importation.

Vers une Algérie autosuffisante en vaccins : Saidal concrétise un nouveau projet à El Bouni

Il a précisé que cette unité, conjointement avec d’autres projets en cours, permettra de réduire les importations de vaccins d’au moins 150 millions de dollars par an, avec la possibilité d’atteindre 200 millions de dollars grâce à l’expansion progressive de la production.

Kouidri a également mis en lumière l’impact positif de ces gains sous forme d’opportunités d’exportation vers les marchés étrangers.

Le Ministre a également révélé que le secteur a réussi à signer des accords de coopération et des partenariats d’une valeur dépassant les 725 millions de dollars en marge de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF).

Ces partenariats soutiendront le développement de nouveaux projets dans l’industrie pharmaceutique et renforceront l’ouverture sur les marchés internationaux.

Concernant l’approvisionnement, Kouidri a rassuré les patients quant à l’absence de pénurie de médicaments essentiels, confirmant une intervention continue pour garantir l’approvisionnement du marché, y compris pour les médicaments anticancéreux, qui peuvent parfois connaître des fluctuations.

De son côté, la Présidente-Directrice Générale du groupe Saidal, Nabila Benyagzer, a présenté un exposé technique, détaillant que le projet sera érigé sur une superficie de 22 267 mètres carrés dans la zone industrielle d’El Bouni, avec un délai de réalisation estimé à 24 mois.

La première phase débutera avec la production des vaccins destinés au programme national de vaccination, avant d’étendre la production à d’autres catégories, conformément aux engagements du groupe envers l’Institut Pasteur.

Exportation et coopération : le secteur pharmaceutique algérien s’ouvre à l’Afrique

Il est à noter que le groupe Saidal avait déjà lancé en septembre dernier, à Constantine, la production locale du vaccin antigrippal en partenariat avec une entité étrangère. Le projet de Annaba devrait, quant à lui, répondre à la demande nationale croissante en vaccins, créer de nouveaux emplois, réduire la facture d’importation et ouvrir des perspectives d’exportation, consolidant ainsi la position de l’Algérie en tant que pôle pharmaceutique régional de premier plan.

Fondé en 1984, le groupe Saidal est la plus grande entreprise nationale dans l’industrie pharmaceutique en Algérie et l’un des acteurs majeurs en Afrique. Il compte aujourd’hui neuf unités de production avec une capacité de plus de 140 millions d’unités par an, ainsi que quatre filiales principales, dont Biotic (El-Harrach), Somédial (Oued Smar), Pharmal (Dar El Beïda) et Antibiotical (Médéa).

Le groupe commercialise ses produits en Algérie et les exporte vers plusieurs pays africains, dont la Mauritanie, le Sénégal, le Cameroun, le Mali et la Libye.

Il couvre un large éventail de formes médicamenteuses, des antibiotiques et de l’insuline aux médicaments génériques, ce qui en fait un pilier essentiel pour l’autosuffisance pharmaceutique nationale et le renforcement de la présence algérienne sur les marchés extérieurs.