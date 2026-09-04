20 suspects arrêtés, 46 véhicules saisis : la BRI fait tomber un réseau criminel à Oran

Une importante quantité de cocaïne a été découverte à Oran dans une opération qui a rapidement pris une nouvelle dimension judiciaire. Le 25 août dernier, les policiers ont intercepté un camion chargé de 228 kg de cocaïne, mais son conducteur a réussi à prendre la fuite. L’enquête menée dans la foulée a permis aux enquêteurs de remonter une partie du réseau présumé et d’interpeller vingt personnes, avec 46 véhicules saisis.

Cocaïne à Oran : une saisie de 228 kg qui déclenche une vaste enquête

L’affaire a débuté le 25 août à Oran. Les éléments de la 20e Sûreté urbaine relevant de la Sûreté de wilaya ont découvert une importante cargaison de drogues dures dissimulée à bord d’un camion.

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Les policiers ont alors mis la main sur 228 kg de cocaïne. Le conducteur, identifié comme N. T, âgé de 28 ans, a toutefois réussi à échapper aux forces de l’ordre.

Cette fuite n’a pas mis fin aux investigations. La brigade de recherche et d’intervention de la Sûreté de wilaya d’Oran a poursuivi les recherches afin d’identifier les personnes impliquées dans cette affaire.

Vingt personnes interpellées et 46 véhicules saisis à Oran

L’enquête préliminaire a rapidement permis aux enquêteurs d’élargir leurs investigations. Selon les éléments présentés par le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé du tribunal d’Oran, les investigations ont conduit à l’arrestation de 20 personnes.

Les enquêteurs ont également saisi 46 véhicules de différentes marques, dans le cadre de cette même affaire.

Ces interpellations et saisies constituent les principaux résultats de l’enquête préliminaire menée après la découverte de la cargaison de cocaïne.

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Les suspects poursuivis pour plusieurs infractions liées au trafic de cocaïne

Après l’intervention des enquêteurs, le parquet a présenté les suspects devant la justice. Le ministère public les poursuit notamment pour des faits liés à l’importation, la détention, le transport, le stockage et l’obtention illégale de drogues dures dans le cadre d’un groupe criminel organisé transnational.

Les poursuites portent également sur une qualification liée à la contrebande considérée comme suffisamment grave pour menacer la santé publique, ainsi que sur le blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe criminel. Le dossier suit désormais son cours dans le cadre d’une instruction judiciaire.

Le juge d’instruction ordonne la détention provisoire

Après leur présentation devant la justice et leur audition par le juge d’instruction, ce dernier a ordonné le placement des personnes mises en cause en détention provisoire.

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L’enquête judiciaire doit désormais permettre de déterminer avec précision le rôle de chacun des suspects et les éventuels liens entre les différentes personnes interpellées. Le conducteur du camion, qui a pris la fuite lors de la saisie du 25 août, reste quant à lui recherché selon les informations communiquées dans le dossier.