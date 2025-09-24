20 mois après son départ, Belmadi parle de l’équipe d’Algérie (vidéo)

Djamel Belmadi parle de l’équipe d’Algérie, 20 mois après avoir quitté la barre technique des Verts. Il se dit optimiste pour l’avenir de la sélection, notamment après la venue de jeunes talentueux joueurs binationaux.

Djamel Belmadi a été démis de ses fonctions en janvier 2024 juste après la grande désillusion en Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’est éclipsé des radars pendant environ un an et demi, avant de refaire surface à partir du mois de juin dernier. En effet, il a repris du service après avoir été nommé nouvel entraîneur du club qatari Al-Duhail pour succéder à Christophe Galtier.

Le soutien indéfectible de Belmadi à l’Algérie

Celui qui avait mené l’équipe d’Algérie à remporter la CAN-2019 en Égypte parle de la sélection pour la première fois depuis qu’il a quitté la barre technique des Verts. D’emblée, il s’adresse aux supporters algériens.

« Je profite de cette occasion pour remercier du fond du cœur les supporters algériens et leur dire à quel point ils sont importants pour moi. Je les ai toujours sentis à mes côtés », dira-t-il, dans une interview accordée à la chaîne d’Al-Duhail.

L’optimisme de Belmadi pour l’avenir des Verts

En parlant de l’équipe d’Algérie, Djamel Belmadi se dit optimiste pour l’avenir, notamment après la venue de jeunes talentueux joueurs binationaux. L’arrivée de ces jeunes talents promet un renouveau pour la sélection.

« Beaucoup de jeunes joueurs ont rejoint la sélection nationale. Ils font partie du grand projet à venir. Je dis et je le redis, je resterai le supporter de l’équipe d’Algérie à vie et notamment pour les compétitions à venir », a-t-il conclu.

جمال بلماضي مدرب الدحيل في تصريحاته لموقع النادي:

🎙️:شكرا للجماهير والشعب الجزائري🇩🇿 على وقوفهم معي دائماً حتى في أصعب الظروف

🎙️:أنا مُشحع للمنتخب الجزائري🇩🇿والمنتخب سيعيش أيام جميلة ❤️

🎙️:رسالتي للجماهير واصلوا دعمكم للمنتخب نحن دائماً معا وشكراً لكم😍 pic.twitter.com/DOK4z6qA2x — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) September 23, 2025

Parcours mitigé à Al-Duhail et les performances de Boulbina

Par ailleurs, Djamel Belmadi est en train de réaliser un parcours mitigé avec Al-Duhail. En 8 matchs disputés, toutes compétitions confondues, il a réalisé 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. L’entraîneur algérien doit encore trouver la bonne formule pour son équipe.

L’international algérien Adel Boulbina évolue sous la coupe de Belmadi. Le transfuge du Paradou compte 4 buts et 3 passes décisives en 8 matchs disputés depuis l’entame de la saison en cours avec la formation qatarie. Les performances de Boulbina sont un point positif pour Belmadi.

