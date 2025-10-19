20 étudiants algériens sélectionnés pour le programme « Huawei Seeds For the Future 2025 » en Chine

Actuellement à Shenzhen en Chine, une délégation d’une vingtaine d’étudiants algériens, représentant diverses universités, grandes écoles et instituts professionnels, prend part au prestigieux programme « Huawei Seeds For the Future 2025 ».

Cette initiative de Huawei Technologies s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’entreprise à développer des talents numériques et à encourager l’innovation parmi la jeunesse algérienne.

Un communiqué de Huawei, publié samedi, indique que les étudiants retenus proviennent d’établissements sous la tutelle du ministère de l’Enseignement scientifique supérieur et de la recherche scientifique, du ministère des Postes et des Télécommunications, ainsi que du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnel.

Leur sélection finale fait suite à une semaine de formation en ligne intensive. Cette session préparatoire a rassemblé 56 participants algériens, encadrés par des experts algériens et chinois spécialisés en technologies de l’information et des communications (TIC) et en entrepreneuriat.

À l’issue de cours intensifs et d’une évaluation rigoureuse, les 20 candidats ayant obtenu les meilleurs résultats à l’examen final ont décroché leurs places pour la phase internationale qui se déroulera en Chine.

20 étudiants algériens rejoignent le programme Huawei Seeds For the Future 2025

« Lors de leur voyage, ils visiteront le siège social de Huawei ainsi que les différents laboratoires et campus. Huawei, en tant qu'entreprise sociétale, continue de soutenir la formation des étudiants et talents algériens à travers ses différents programmes afin de garantir un écosystème développé dans le domaine des TIC »

En effet, depuis leur arrivée en Chine, vendredi dernier, les étudiants algériens ont commencé une immersion académique et culturelle enrichissante. Leur programme comprend notamment la visite du siège mondial de Huawei, de ses laboratoires de recherche et de ses campus technologiques.

« Lors de leur voyage, ils visiteront le siège social de Huawei ainsi que les différents laboratoires et campus. Huawei, en tant qu’entreprise sociétale, continue de soutenir la formation des étudiants et talents algériens à travers ses différents programmes afin de garantir un écosystème développé dans le domaine des TIC« , indique encore le communiqué de l’entreprise.

Ces visites constituent une opportunité exceptionnelle d’appréhender les dernières innovations mondiales en matière des TIC, d’explorer les écosystèmes numériques à la pointe de la technologie et d’interagir avec des chercheurs et des professionnels influents de ce secteur.

L’apprentissage pratique combiné aux échanges interculturels permet aux participants d’acquérir une expérience inestimable dans les technologies émergentes clés, incluant la 5G, l’intelligence artificielle, le Cloud computing et la cybersécurité. Ces nouvelles compétences sont essentielles pour contribuer activement à la transformation numérique en Algérie.

