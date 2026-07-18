20 en physique, 19.5 en math… Voici le relevé de notes incroyable de Bouchra, la 1ʳᵉ au BAC 2026

Alors que son sacre national et son ambition de poursuivre des études en architecture ont déjà fait le tour des médias, le parcours de Bouchra Hibat Allah Gueroumi continue de fasciner.

Ce week-end, c’est le document que tout le monde attendait qui a été rendu public : son relevé de notes du baccalauréat 2026. L’occasion de comprendre, chiffre par chiffre, comment la lycéenne de Tiaret a construit sa moyenne de 19,26/20.

Pour atteindre le sommet du classement national, Bouchra Gueroumi n’avait pas le droit à l’erreur, particulièrement dans sa filière d’origine (Technologue / Génie civil).

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Bac 2026 : Le relevé de notes de Bouchra Gueroumi analysé

Le bulletin dévoile une maîtrise absolue des matières à fort coefficient, là où se jouent traditionnellement les mentions d’excellence :

Génie Civil (Coef 7) : Un 20/20 net et sans bavure.

(Coef 7) : Un net et sans bavure. Mathématiques (Coef 6) : Une autre note parfaite de 19.5/20.

(Coef 6) : Une autre note parfaite de Physiques (Coef 6) : Une note quasi-parfaite de 20/20.

À elles seules, ces trois matières scientifiques lui ont assuré un bloc de points massif, confirmant une prédisposition naturelle pour la rigueur logique — un atout majeur pour son futur parcours en architecture.

Au-delà de ses compétences scientifiques, ce qui frappe à la lecture de ce document, c’est l’homogénéité de ses résultats. Bouchra s’est montrée tout aussi redoutable dans les disciplines littéraires et linguistiques :

Langue arabe : 18,50/20.

Langue française : 15,50/20.

Langue anglaise : 18,50/20.

Même face à la notation généralement redoutée en philosophie, la jeune lauréate y a frôlé la perfection avec une note exceptionnelle de 19,00/20. Une performance stratosphérique pour une matière où la notation est traditionnellement très sévère.

En histoire-géographie et en sciences islamiques, elle maintient son cap d’excellence avec des notes de 18,50 et 20/20.

Loin de la médecine et de l’IA, Bouchra Gueroumi surprend avec son choix d’orientation

Au total, sur un coefficient global de 33, la native de Sougueur (Tiaret) a cumulé pas moins de 635,50 points.

Si son bulletin officiel confirme aujourd’hui une maestria technique indiscutable, Bouchra Hibat Allah Gueroumi a choisi de ne pas céder à la pression sociale qui oriente traditionnellement les majors de promotion vers la médecine ou l’intelligence artificielle.

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Lors de son passage dans l’émission Alamatni El Hayat, la native de Tiaret a officiellement annoncé qu’elle poursuivrait ses études en architecture, un domaine qui l’anime depuis toujours.

« Lorsqu’une personne est passionnée par un métier, elle finit forcément par y exceller », a-t-elle confié, préférant l’épanouissement sur le terrain et la création concrète au travail exclusif derrière un écran. Un choix fort et inspirant pour les futures générations de bacheliers.