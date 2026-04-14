20 ans de prison pour « Marouane El-Marouki », chef d’un vaste réseau de trafic de kif marocain

Le tribunal criminel de Dar El Beïda a rendu, ce mardi, son verdict dans une lourde affaire de trafic de drogue impliquant trois accusés. Ces derniers sont poursuivis pour appartenance à une organisation criminelle spécialisée dans l’importation et le transport de stupéfiants de type « kif marocain » depuis l’extrême ouest du pays, à Maghnia (wilaya de Tlemcen), vers plusieurs wilayas de l’intérieur et de l’est, notamment Blida, Béjaïa, Khenchela, Akbou et Alger.

Selon le média « Ennahar », le principal accusé a été condamné à 20 ans de prison ferme pour importation illégale de drogue, transport, chargement et commercialisation de stupéfiants, ainsi que pour blanchiment d’argent dans le cadre d’une organisation criminelle structurée. Le deuxième accusé, actuellement détenu, a écopé de 10 ans de prison ferme pour trafic et transport de drogue, tout en étant acquitté du chef d’accusation d’importation illégale de stupéfiants. En revanche, le troisième prévenu a été entièrement acquitté.

Sur le plan civil, le tribunal a ordonné au principal accusé de verser une indemnisation d’un million de dinars au Trésor public, ajoute la même source.

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Les détails de l’enquête

Selon l’enquête, ce réseau de trafic de drogue était dirigé par un baron connu sous le nom de « Marouane El Marouki (le marocain) », un ressortissant algérien résidant au Maroc, identifié sous la véritable identité de « Houssam Eddine El Hamlili », toujours en fuite, aux côtés de trois autres individus recherchés. L’affaire implique également un ancien militaire, le principal accusé, déjà visé par des mandats d’arrêt délivrés par le tribunal d’Ouargla dans des affaires similaires depuis 2024.

Le concerné a été pris en flagrant délit alors qu’il transportait 1 quintal et 59 kg de drogue à bord de son camion personnel, sur instruction du baron « Marouane El Marouki », qui lui avait initialement proposé de convoyer 3 quintaux depuis la région d’Assela, dans la wilaya de Naâma, vers Khenchela, en traversant plusieurs wilayas, dont El Bayadh, Tiaret, Médéa et Blida. Un accord final aurait été conclu pour la quantité effectivement saisie.

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Implications et défenses des accusés

L’opération avait été soigneusement préparée avec la complicité d’un éclaireur chargé de sécuriser le trajet et d’ouvrir la voie au camion afin d’éviter toute interception, restant en contact permanent avec le chauffeur et ses complices. Le deuxième accusé, quant à lui, a joué un rôle central dans la dissimulation de la drogue dans une cachette secrète aménagée dans le camion, selon un plan établi par le baron en fuite, afin de faciliter le transport à travers le territoire national.

Les débats ont également révélé que l’accusé principal, malgré son revirement lors du procès, avait reconnu avoir effectué plusieurs opérations de transport de drogue contre rémunération. Il a estimé ses gains à 17 millions de dinars par opération de transport et 500 000 dinars pour chaque chargement.

Pour sa défense, il a invoqué ses conditions sociales difficiles et le fait de vivre dans une région frontalière dépourvue de ressources. Le juge lui a toutefois rappelé la mission qu’il avait autrefois exercée dans la lutte contre les contrebandiers.

De son côté, le deuxième accusé a nié toute appartenance au réseau criminel dirigé par « Marouane El Marouki », affirmant avoir été arrêté à son domicile à Maghnia, après la perquisition d’un entrepôt, où certains objets, dont un seau de peinture usagé, auraient été retrouvés et utilisés pour camoufler la cachette secrète du camion.

Il a reconnu connaître le baron en fuite comme simple voisin de quartier, tout en affirmant ignorer les activités du réseau et les autres membres impliqués.

Enfin, le troisième accusé a rejeté les accusations le visant, affirmant que sa présence à proximité du domicile concerné était fortuite et qu’il n’a aucun lien avec les membres de ce réseau ni avec leurs activités illicites.

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