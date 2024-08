20 000€ le voyage vers l’inconnu : un réseau de passeurs de migrants algériens démantelé à Madrid

L’Europe continue de séduire les jeunes Algériens et ces derniers sont prêts à tout, même à risquer leur vie, pour mettre les pieds à l’autre rive de la Méditerranée. Pour des prix exorbitants, des réseaux spécialisés dans l’émigration clandestine organisent des voyages risqués vers l’inconnu, avec seule garantie une embarcation de fortune.

D’ailleurs, le vendredi 2 août 2024, la police espagnole a démantelé, à Madrid, un réseau criminel spécialisé dans l’émigration clandestine de Harraga algériens et syriens, depuis les côtes ouest de l’Algérie.

En effet, la police espagnole a démantelé un réseau criminel, dans la région de Madrid, qui fait passer des milliers d’Algériens et de ressortissants syriens, en Espagne, avant de les emmener dans d’autres pays d’Europe. Et ce, en contrepartie d’une somme allant jusqu’à 20 000 euros par personne.

Selon le communiqué de la police, cité par Le Figaro, ce réseau, composé de 21 personnes, est responsable de l’entrée illégale, en Espagne, de plus de 750 Syriens et de plus de 250 Algériens, grâce à des embarcations rapides affrétées depuis l’Algérie.

L’Agence Europol a pris part de l’opération qui a permis d’arrêter 21 passeurs, en Andalousie, où arrivaient les bateaux chargés de migrants clandestins. Ces derniers sont logés dans des conditions insalubres, notamment dans des appartements appartenant à ce réseau criminel.

Par ailleurs, la police espagnole précise que le groupe criminel disposait d’une filiale à Oran, en Algérie, chargée d’organiser des envois de migrants sur des embarcations rapides, “qui étaient surchargées et sans aucun moyen de sécurité“.

Ces Harraga arrivaient de nuit sur les côtes espagnoles. Notamment, dans des zones difficiles d’accès et loin des centres urbains. Le réseau se charge de les transporter, par la suite, vers Madrid. Ils leur fournissaient des passeports et des billets pour rejoindre d’autres pays d’Europe, ou les acheminaient par voie terrestre vers d’autres destinations.

Avec ce plan, l’organisation pourrait gagner jusqu’à 1.5 million d’euros, juste grâce à l’organisation de ces voyages clandestins entre les côtes ouest algériennes et l’Espagne.

