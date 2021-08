2 points à retenir de la réunion du gouvernement de ce 15 aout

Présidés par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, les membres du gouvernement se réunissent, ce dimanche 15 aout, pour examiner un avant-projet d’ordonnance et deux projets de décrets présidentiels.

Outre l’examen des projets de décrets, quatre membres du gouvernement ont présenté des communications relatives aux secteurs de l’Énergie, des Transports et de l’Environnement.

L’avant projet du ministre de la Justice

Après avoir observé une minute de silence en hommage aux martyrs civils et militaires des derniers incendies de forêt qui ont touché certaines wilayas du pays, le Gouvernement a entamé ses travaux par la présentation du ministre de la Justice Abderrachid Tabi d’un avant-projet d’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale.

Cet amendement vise à instituer un pôle pénal spécialisé pour les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.

En effet, il s’agit d’un pole à compétence nationale chargé des infractions et crimes relatifs à la diffusion et à la propagation d’informations mensongères de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la stabilité de la société.

Benziane présente 2 projets de décrets

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, Abdelbaqi Benziane, a présenté deux projets de décrets présidentiels portant respectivement sur la création d’une École Nationale Supérieure en Mathématiques et la création d’une École Nationale Supérieure en Intelligence Artificielle.

Ces deux Écoles Nationales Supérieures, d’une capacité de 1.000 places pédagogiques chacune, seront régies par les dispositions de la loi n°99-05 du 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur et auront leurs sièges au cyberparc de Sidi Abdallah, Alger.

Il s’agit de la création de pôles importants décidée lors du Conseil des Ministres du 18 avril 2021 et qui s’inscrivent dans l’objectif de la mise en place de l’ensemble des segments de l’écosystème nécessaires au développement de l’économie de la connaissance dans notre pays.