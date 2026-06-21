2 millions d’unités/an : une entreprise américaine choisit l’Algérie pour sa 1ère usine en Afrique

L’Algérie s’apprête à accueillir une nouvelle implantation industrielle d’envergure dans le secteur de la chaussure. Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a supervisé ce dimanche la signature d’un accord de partenariat entre le groupe américain Skechers et l’entreprise algérienne Tradifoot, portant sur la réalisation de la première usine africaine de production de chaussures de la marque américaine en Algérie.

La cérémonie de signature a réuni Douglas Parker, vice-président chargé des affaires financières de Skechers, et Djamel Ramoul, président-directeur général de Tradifoot, en présence des responsables du ministère. À travers ce projet, le fabricant américain fait de l’Algérie sa base industrielle inaugurale sur le continent africain.

Une usine Skechers en Algérie avec une capacité de deux millions de paires par an

Selon les données présentées lors de la signature, le projet prévoit une entrée en production au cours du premier trimestre 2027. L’unité industrielle affichera une capacité estimée à deux millions de paires de chaussures par an.

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Le taux d’intégration locale devrait atteindre 40 %, un indicateur présenté comme central dans la stratégie industrielle nationale. Ce niveau de production locale vise à réduire la dépendance aux importations. Tout en structurant une filière industrielle autour de la marque.

Production locale, transfert de technologie et formation de la main-d’œuvre

Le projet ne se limite pas à l’assemblage industriel. Il intègre également un volet de formation et de transfert de compétences. Des experts et formateurs de Skechers accompagneront la mise en route de l’usine et la montée en compétence de la main-d’œuvre locale.

Cette collaboration doit permettre un transfert de savoir-faire conforme aux standards internationaux de l’industrie de la chaussure, selon les éléments communiqués lors de la signature de l’accord.

L’Algérie vise un rôle de plateforme industrielle et exportatrice régionale

Au-delà du marché national, le projet s’inscrit dans une logique d’ouverture régionale. Dès la deuxième année d’exploitation, l’usine ambitionne d’exporter vers les marchés africains.

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Cette orientation vise à renforcer le positionnement de l’Algérie comme plateforme industrielle et exportatrice en Afrique. Dans un contexte de diversification économique et de développement de la production locale.

Un partenariat présenté comme un signal de confiance des investisseurs

Lors de la rencontre avec la délégation de Skechers, Kamel Rezig a mis en avant la stratégie nationale de réduction des importations. Par le développement de la production locale et l’attraction d’investissements étrangers.

Ce choix de l’Algérie pour accueillir la première unité africaine de Skechers reflète la confiance croissante des investisseurs dans le climat des affaires du pays. Et traduit les réformes économiques engagées pour soutenir l’industrie et diversifier l’économie.

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