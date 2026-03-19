2 millions de tonnes/an… l’Algérie entre dans le TOP 5 mondial avec le gisement d’Amizour

Le projet minier d’Amizour–Tala Hamza s’impose comme une étape majeure dans l’essor industriel et économique de l’Algérie. Avec des réserves estimées à 53 millions de tonnes, dont 43 millions prévues pour l’exploitation sur vingt ans, cette initiative devrait produire annuellement 2 millions de tonnes de minerai, se traduisant par environ 170 000 tonnes de concentré de zinc et 30 000 tonnes de concentré de plomb.

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Lors de son intervention dans le programme “Guest du matin” sur la Chaîne Radio 1, le président du conseil d’administration de la société mixte algéro-australienne et directeur général de la Société nationale des produits miniers non ferreux et matières utiles, Fateh Drifi, a souligné que le projet créera plus de 780 emplois directs et près de 4 000 postes indirects. L’accent sera mis sur la main-d’œuvre locale, dont la formation sera assurée pour garantir une expertise durable dans le secteur.

Exportation et valeur ajoutée : le gisement d’Amizour prévoit un équilibre entre production locale et marché international

Le projet satisfaira les besoins du complexe de zinc de Ghazouat, estimés à 80 000 tonnes, et destinera initialement 90 000 tonnes à l’exportation. Parallèlement, le partenaire australien et les équipes algériennes mènent une étude conjointe pour créer une usine de transformation visant à augmenter la valeur ajoutée du minerai extrait.

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Le gisement se situe à plus de 400 mètres de profondeur. Nécessitant la construction d’un puits d’accès avant le début de l’exploitation, prévue autour de 2028. L’ensemble des travaux adoptera des technologies modernes, respectueuses de l’environnement, pour garantir un impact minimal sur l’écosystème local.

Le site figure parmi les cinq plus importants gisements mondiaux, et des explorations futures pourraient permettre d’accroître les réserves. Le projet intègre les dernières avancées en matière d’exploration, d’exploitation et de transformation minière. Tout en portant des enjeux stratégiques, économiques et sociaux majeurs pour la région.

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Ce développement constitue une étape clé dans la modernisation du secteur minier national. Offrant un modèle de production intégré et durable. La combinaison d’emplois locaux, de technologies de pointe et de potentiel d’exportation positionne l’Algérie comme un acteur significatif sur le marché mondial des métaux non ferreux.