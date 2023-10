2 millions de doses de vaccin contre la grippe saisonnière acquises

Le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, le Dr. Djamel Fourar, a récemment annoncé une nouvelle mesure cruciale dans la lutte contre la grippe saisonnière en Algérie. Le ministère de la Santé a confirmé l’acquisition de deux millions de doses de vaccin contre la grippe saisonnière. Cette quantité est sujette à une augmentation, en fonction des besoins nationaux, dans le but de mieux protéger la population contre cette maladie virale qui sévit chaque année.

Donc, dans le cadre de cette initiative, une campagne de vaccination sera lancée dès la semaine prochaine. L’Institut Pasteur joue un rôle essentiel en coordonnant la distribution des doses du vaccin à travers les différentes régions du pays. Les deux millions de doses initialement sont susceptibles d’être augmentées pour répondre à la demande future.

1,5 million de doses déjà distribuées

De plus, conformément aux directives du ministère de la Santé, l’Institut Pasteur a déjà distribué 1,5 million de doses aux établissements hospitaliers universitaires, spécialisés, et publics, ainsi qu’aux établissements de santé de proximité. De plus, les pharmacies autorisées à vacciner contre le Covid-19 sont également impliquées dans cette campagne de vaccination. Cette action rapide garantit que les populations vulnérables ont accès à la protection nécessaire.

La campagne de vaccination vise spécifiquement plusieurs groupes de personnes, notamment les personnes âgées de plus de 65 ans. Elle s’étend également aux adultes et aux enfants souffrant de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires, le diabète, l’obésité, l’insuffisance rénale, les maladies génétiques, en plus des femmes enceintes et des professionnels de la santé. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie globale visant à protéger les personnes les plus vulnérables face à la grippe saisonnière.

Le ministère de la Santé a également adressé des instructions importantes aux établissements de santé dans tout le pays. Il leur a été demandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la campagne de vaccination. Cela inclut la désignation des équipes médicales et paramédicales appropriées pour répondre aux besoins des différentes catégories ciblées.

Faciliter l’accès des citoyens dans les établissements hospitaliers

L’accent est mis sur la nécessité de faciliter l’accueil des citoyens concernés dans les établissements hospitaliers universitaires, spécialisés, et publics. Cette démarche vise à garantir un processus de vaccination fluide et efficace, offrant ainsi un accès plus facile aux citoyens souhaitant se faire vacciner.

La vaccination contre la grippe saisonnière est une mesure cruciale pour protéger la santé publique en Algérie. Alors que le monde continue de faire face à la pandémie de Covid-19, la prévention de la grippe saisonnière prend une importance encore plus grande. En effet, les symptômes de la grippe saisonnière peuvent souvent être similaires à ceux du Covid-19, ce qui rend d’autant plus essentiel de prévenir cette maladie.