2 matières retirées, sport et arts privilégiés… changements annoncés pour la 3ᵉ année primaire

La rentrée scolaire 2025/2026 apportera son lot de nouveautés pour les élèves de troisième année primaire. La réforme, dévoilée par le ministère de l’Éducation nationale, redistribue les cartes. Certaines matières disparaissent, d’autres s’étoffent et de nouvelles plages horaires apparaissent.

Avec ces changements, le ministère entend alléger la charge des élèves, développer les activités culturelles, sportives et artistiques, et consolider les savoirs fondamentaux. L’école primaire veut désormais conjuguer apprentissage et épanouissement.

Changement dans le programme de la 3ᵉ année primaire : plus de place pour l’anglais, le sport et les arts

Le nouveau programme rebat les horaires. Trois disciplines gagnent du terrain :

L’anglais , avec 30 minutes supplémentaires par semaine, pour atteindre 2 heures hebdomadaires.

, avec 30 minutes supplémentaires par semaine, pour atteindre 2 heures hebdomadaires. L’éducation physique et sportive , qui passe à 2 heures grâce à l’ajout d’une heure entière.

, qui passe à 2 heures grâce à l’ajout d’une heure entière. L’éducation artistique, valorisée avec 45 minutes de plus, soit un total d’1h30 par semaine.

Par ailleurs, la langue arabe bénéficie aussi d’un léger renforcement. Un quart d’heure supplémentaire est accordé à la lecture, portant son volume hebdomadaire à 7h30. Quant à l’histoire, elle obtient désormais une séance autonome de 30 minutes hebdomadaires, afin de mieux ancrer la dimension identitaire et nationale.

La géographie et l’éducation civique disparaissent du programme

Parallèlement, deux matières quittent l’emploi du temps des élèves de troisième année, la géographie et l’éducation civique. Le ministère mise sur une redistribution progressive des contenus afin d’assurer une continuité plus logique avec le reste du cycle primaire. L’idée est de réduire la densité du programme et de recentrer les efforts sur les bases essentielles. Tout en introduisant les autres disciplines de manière plus graduelle.

Rentrée scolaire 2025-2026 : une nouvelle organisation pour les enseignants et les élèves

Le ministère ne se limite pas aux matières, il prévoit aussi une réorganisation des ressources humaines. Le ministère répartira plus équitablement les enseignants de français, d’anglais et d’éducation physique pour garantir une couverture complète des écoles et des classes. Il étalera également les séances de sport et d’art sur toute la semaine afin de mieux équilibrer les matières et d’alléger la pression quotidienne sur les élèves.

Enfin, la mise en œuvre de ces changements ne se fera pas sans accompagnement. Le ministère prévoit d’impliquer les inspecteurs et les enseignants de troisième année dans un dispositif de formation continue. Des séminaires pédagogiques et des journées d’étude seront organisés dès la rentrée pour accompagner la transition et garantir une application harmonieuse des nouveaux horaires.