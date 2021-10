2 grands clubs s’intéressent à lui: le Milan va-t-il lâcher Bennacer ?

L’international algérien Ismael Bennacer et le milieu de terrain du Milan AC est en situation difficile avec son club italien, en raison de sa participation irrégulière aux matchs avec son équipe.

» La situation de l’international algérien, Ismael Bennacer, le poussera à partir pour une autre destination la saison prochaine, surtout si sa participation irrégulière avec Milan se poursuit « , a indiqué un rapport du site espagnol Fichajes.

En effet, le jeune footballeur a brillé avec son club depuis son arrivée, ainsi qu’avec l’Équipe nationale. Ce dernier a enchaîné les bonnes prestations et a impressionné le public sportif en Italie.

Sur ce, le maestro algérien de 23 ans a attiré l’attention de deux grands clubs européens. Il s’agit en effet, de l’Atlético Madrid et de la Juventus, ces derniers s’intéressent aux services dudit joueur.

Atléctico Madrid et Juventus s’intéressent à Ismael Bennacer

» Le club espagnol Atletico Madrid et l’italien la Juventus surveillent de très près et s’intéressent aux services de l’international algérien. Et on s’attend à ce qu’ils fassent le pas et lui proposer une offre pour leur joindre l’été prochain « , a ajouté le même site.

Par ailleurs, il convient d’indiquer que le club italien Milan AC n’a encore pris aucune mesure pour renouveler le contrat de Ismael Bennacer. Notons que ledit club avait déjà pensé à renouveler le contrat de son milieu de terrain, mais il a reporté jusqu’à présent l’entrée en négociations officielles avec lui.

De son côté, Ismael Bennacer surveille toujours la situation sans prendre de décision. Le footballeur préfère attendre ce que vont lui réserver les prochains mois concernant ses participations avec Stefano Pioli, avant de prendre la décision définitive concernant le renouvellement de son contrat ou d’en chercher une autre destination.