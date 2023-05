2 facultés algériennes en bas du top 2000 des meilleures universités au monde

Le Center for World University Rankings (CWUR) a dévoilé la 12ème édition du classement des meilleures universités au monde pour l’année 2023. Deux universités algériennes ont récemment été incluses et se trouvent parmi les dernières de la liste.

Il s’agit de l’Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène (USTHB) d’Alger et de l’Université Djilali Liabès de Sidi Bel Abbes. Suivant le rapport du classement, l’USTHB se positionne à la 1930ème place mondiale avec un score de 66,2 points, tandis que l’Université Djilali Liabès se classe à la 1995ème place avec 66 points.

Au niveau national, l’USTHB se hisse à la première place, suivi de près par l’université Djilali Liabès à la deuxième place.

En ce qui concerne le classement africain, les universités algériennes toujours loin derrière

Le faible niveau et l’absence des universités algériennes dans le haut du classement des meilleures universités en Afrique sont des problèmes persistants qui soulèvent des préoccupations quant à la qualité de l’enseignement supérieur dans le pays.

En effet, sur l’échelle africaine, les universités algériennes sont bien loin derrière. Le manque d’investissements adéquats dans l’enseignement supérieur et de collaboration et d’échanges avec les universités étrangères peut s’afficher comme un facteur explicatif.

Les universités sud-africaines se distinguent avec un total de 12 universités dans ce classement. Le Nigeria et l’Ethiopie sont respectivement représentés par 4 et 5 universités. L’Université du Caire se positionne comme la mieux classée du pays, occupant la 520ème place mondiale.

Le Maroc, quant à lui, est représenté par quatre universités, avec l’Université Mohamed V en tête du classement à la 953ème place. La Tunisie, avec ses quatre universités répertoriées, voit l’Université Tunis El Manar obtenir le meilleur classement à la 976ème place.

Il est à noter que des réformes de l’enseignement supérieur sont mises en place pour renforcer la qualité de l’enseignement et promouvoir la recherche et l’innovation. Ces mesures visent à améliorer et à propulser de l‘avant l’université algérienne en général.