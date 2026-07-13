2 enfants retrouvés égorgés, leur mère décédée : un féminicide secoue Annaba

La wilaya d’Annaba est sous le choc après la découverte, dimanche soir, de deux enfants retrouvés égorgés dans leur appartement du quartier Kalitoussa, dans la commune de Berrahal. Leur père a été interpellé dans la nuit par les services de sécurité de la daïra, sur instruction directe du procureur de la République près le tribunal de Berrahal. La mère des deux victimes, âgée de 35 ans, a quant à elle succombé à ses blessures à l’hôpital, après être tombée du quatrième étage de l’immeuble.

Les deux garçons, âgés de 9 et 12 ans, ont été découverts sans vie à l’intérieur du domicile familial, situé dans un logement AADL au pôle urbain Kalitoussa. Leurs corps portaient de multiples blessures par arme blanche, dont des traces de tranchage au niveau du cou. C’est lors de la prise en charge de la mère, retrouvée baignant dans son sang au pied de l’immeuble, que les secours de la Protection civile ont fait la macabre découverte à l’intérieur du logement.

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Le père des victimes interpellé, le parquet ouvre une information judiciaire

Le placement en garde à vue du père est intervenu dans la nuit de dimanche à lundi. Ordonné par le parquet, il vise à élucider les circonstances exactes de ce triple drame et à déterminer le degré d’implication éventuel du chef de famille. Les enquêteurs cherchent à reconstituer la chronologie des événements, heure par heure.

Le procureur de la République s’est lui-même rendu sur les lieux, accompagné des unités de police judiciaire et des techniciens de la police scientifique, pour superviser les premières constatations. L’examen du domicile, traité comme une scène de crime, doit permettre d’identifier l’arme utilisée et de préciser l’ordre dans lequel les faits se sont produits.

Concernant la mère, les premières informations évoquent une chute depuis le quatrième étage. L’hypothèse d’un suicide est avancée par certaines sources locales, sans qu’aucune conclusion officielle n’ait été rendue à ce stade. Grièvement blessée lors de l’impact, elle n’a pas survécu à ses blessures malgré sa prise en charge médicale.

Un conflit conjugal en toile de fond, selon les premières informations

Plusieurs sources locales font état d’un différend conjugal profond entre les deux époux, ayant débouché sur une procédure de divorce. Le litige se serait ensuite cristallisé autour de la propriété du logement, transformant un conflit familial en bras de fer judiciaire. Ces éléments, non confirmés officiellement, constituent néanmoins une piste que les enquêteurs examinent avec attention.

La prudence reste de mise. Les autorités n’ont, pour l’heure, établi aucune responsabilité formelle. Toutes les hypothèses demeurent ouvertes, et seuls les résultats des expertises médico-légales et de l’enquête judiciaire permettront de trancher. Le parquet a d’ores et déjà indiqué que les investigations se poursuivront jusqu’à l’établissement complet des faits.

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