2 enfants meurent de la rage à Oum El-Bouaghi : le ministre de la Santé prend des mesures urgentes

Le ministre de la Santé s’est rendu ce mercredi à Oum El Bouaghi suite au décès de deux enfants de la rage après une attaque de chien.

Cette visite d’urgence, la première du ministre depuis sa nomination, intervient alors que plusieurs autres victimes restent hospitalisées sous surveillance médicale.

Le Professeur Mohamed Seddik Aït Moussa a été accueilli par le wali et les autorités locales avant de se rendre dans les hôpitaux de la wilaya. Il a examiné l’état des blessés et assuré les familles de la disponibilité de « tous les moyens médicaux » nécessaires.

Première sortie officielle du ministre de la Santé : urgence sanitaire à Oum El Bouaghi après l’attaque d’un chien

Le déplacement du ministre constitue sa première sortie officielle depuis sa prise de fonction. Accueilli par le wali et les autorités locales, le Professeur Aït Moussa s’est immédiatement rendu dans les hôpitaux de la wilaya. Il a examiné la situation des personnes blessées lors de l’attaque.

Ces dernières reçoivent actuellement les soins nécessaires et font l’objet d’une étroite surveillance. Le communiqué du ministère indique que le ministre a rassuré les proches des victimes. « Tous les moyens médicaux sont disponibles pour les prendre en charge dans les meilleures conditions » a-t-il affirmé.

Le récit tragique d’une attaque meurtrière : 2 enfants décédés, 8 blessés

Un chien errant a attaqué un groupe d’enfants. L’agression a provoqué des blessures variées parmi eux. La victime, un enfant nommé Nadhir Bouzid, a subi de graves lacérations au niveau de la tête et des yeux. Transporté initialement à l’hôpital Mohamed Boudiaf d’Oum El Bouaghi, son état a nécessité un transfert.

Il a finalement quitté l’établissement et est décédé peu après au domicile familial. Un second garçon, Allache Mohamed, âgé de sept ans et originaire du village de Bir Khasba, a également perdu la vie. Son état s’étant détérioré, il avait été évacué vers un hôpital de Constantine où il est mort dans la soirée.

Une cellule de suivi et des protocoles activés contre la rage

Face à la gravité de la situation, les autorités locales ont mis en place une cellule de suivi. Huit autres personnes mordues lors du même incident sont toujours traitées. Le personnel médical de la radio régionale d’Oum El Bouaghi a précisé que tous les patients avaient reçu un traitement complet. Incluant sérum et vaccin, dès le premier jour suivant l’incident. Le ministre a confirmé que le suivi était rigoureux. Il a promis de ne ménager aucun effort pour prendre toutes les mesures sanitaires et préventives nécessaires.

Le ministre de la Santé a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles des deux victimes décédées. Il a exprimé toute sa solidarité avec les autres familles touchées. En souhaitant un rétablissement rapide à toutes les personnes blessées.

Enfin, les circonstances exactes de l’attaque et la raison de la présence du chien errant n’ont pas été détaillées par les communications officielles. L’enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités et éviter qu’un tel drame ne se reproduise.