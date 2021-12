Prix OAPEC 2020 : 2 chercheurs algériens lauréats

Le domaine de l’industrie pétrolière et gazière constitue un champ de recherche fertile notamment dans un pays à l’image de l’Algérie dont les revenus sont principalement liés aux énergies non renouvelables.

En effet, deux chercheurs algériens se sont distingués sur le plan régional par leurs recherches scientifiques liées aux répercussions environnementales et économiques du torchage du gaz associé. Il s’agit de Dr. Laid Gueriche et de Mohamed Boucena, a indiqué le 9 décembre, un communiqué du ministère de l’Énergie et des Mines.

Lauréats du prix de l’OAPEC

Les deux chercheurs algériens ont remportés le prix de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC) pour la recherche scientifique de l’année 2020. Quant à la deuxième place, elle a également été obtenu par une chercheuse algérienne.

Il s’agit du docteur Amel Tebani de l’Université d’Alger qui a étudié l’application des mécanismes de tarification du carbone sur les sources énergétiques. Ces résultats ayant honoré l’Algérie dans la région MENA, ont été annoncée lors de la 107ᵉ réunion du conseil des ministres de l’OAPEC tenue jeudi par visioconférence.

30 cadres seront formés en Algérie

La rencontre ayant réuni les membres de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, notamment l’Arabie Saoudite et l’Algérie représentée par le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, avait pour thème les voies et moyens de relancer et développer l’activité de l’Organisation, dont le développement de la formation et des stages.

Ainsi, 30 cadres de différents pays membres seront pris en charge par l’Algérie, plus précisément par l’Institut algérien du pétrole (IAP) qui s’occupera de leur formation. En conclusion, il convient de préciser que les deux lauréats ayant remporté le prix OAPEC exercent en tant qu’enseignants chercheurs à l’Université de Jijel.