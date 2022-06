2 cadavres de harragas découverts dans un avion d’Air Algérie

Les employés des compagnies aériennes font souvent face à des situations des moins ordinaires mais cette fois-ci, c’était le drame.

En effet, le personnel de la compagnie aérienne Air Algérie et de l’aéroport international d’Alger Houari Boumedien ont découvert deux cadavres, dans la soute d’un avion d’Air Algérie.

Les deux individus sont des Harragas, qui ont essayé de passer les frontières internationales illégalement en direction d’un pays étranger. Les conditions ainsi que la façon dont ils ont opéré sont encore un mystère, et leur mode opératoire n’a pas été percé à jour.

L’avion avait effectué un vol Alger-Barcelone vendredi, mais ce n’est qu’au retour en Algérie, que les employés de la compagnie aérienne ont découvert les deux corps sans vie.

Les deux jeunes défunts seraient morts étouffés par suffocation. L’air manque en soute, et les voies respiratoires peuvent vite être obstruées conduisant ainsi au décès. Pour l’instant, l’identité des deux défunts n’a pas été décelée.

Un Harraga avait déjà traversé la Méditerranée en soute

Le 9 mars 2022, un jeune clandestin algérien a traversé les frontières pour la France à l’intérieur de la soute à bagages d’un avion d’Air Algérie.

Partant de Constantine depuis l’aéroport Mohamed Boudiaf , l’individu a été découvert à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

Prénommé Aymene et âgé de 16 ans, le jeune clandestin avait risqué sa vie pour arriver en France et a été retrouvé dans des conditions très douteuses. Il a été pris en charge par une équipe médicale de l’aéroport, soigné puis réfugié vers l’Algérie quelques jours plus tard.