2.7 millions de touristes algériens ont visité la Tunisie en 2023

La Tunisie est une destination de choix pour les Algériens qui souhaitent passer leurs vacances à l’étranger. D’ailleurs, le pays voisin a enregistré une reprise de son tourisme, avec un total de 8.8 millions de visiteurs au cours de l’année 2023.

Il s’agit de ce qu’a confirmé le directeur des études et de la coopération internationale à l’Office tunisien du tourisme, en l’occurrence Ayman Rahmani, à l’AFP. Avec de telles statistiques, la Tunisie a dépassé son record enregistré en 2019, avant la pandémie du Covid-19, qui s’élevait à hauteur de 8.7 millions de visiteurs.

Voici le nombre d’Algériens qui ont visité la Tunisie en 2023

Il s’agit, notamment, d’une hausse de 49.3% sur un an. Il est important de souligner que la barre a déjà commencé à se redresser en 2022, la Tunisie avait repris 68% du nombre des touristes qui ont visité le pays en 2019, selon le même responsable tunisien.

Par ailleurs, ce dernier a détaillé davantage les statistiques concernant ce nouveau record. Il souligne que les Algériens occupent la tête de la liste des touristes ayant le plus visité la Tunisie, avec un total de 2.7 millions de visiteurs Algériens. Suivis par les Libyens avec un total de 2.1 millions de personnes. En troisième position de cette liste, on retrouve les Français. Ces derniers sont au nombre de 974 0000 touristes à avoir visité la Tunisie en 2023.

L’ouverture des frontières terrestres et aériennes et l’amélioration des relations entre la Tunisie et l’Algérie, font partie des facteurs qui ont favorisé l’afflux des touristes algériens en Tunisie. Ces derniers sont attirés par la proximité géographique entre les deux pays, mais surtout par la richesse de son patrimoine culturel et historique, de ses traditions culinaires et ses infrastructures modernes et diversifiées. Les Algériens sont aussi nombreux à être attirés par les événements culturels et artistiques organisés par le pays voisin.

