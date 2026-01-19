2 340 milliards DA pour le rail : voici les 5 projets ferroviaires majeurs de 2026 en Algérie

L’Algérie s’apprête à transformer son réseau ferroviaire avec la livraison de cinq grands projets au cours de l’année 2026. Renforçant le transport des marchandises et des passagers à travers le pays.

Ces projets s’inscrivent dans un vaste programme d’investissement de 2.340 milliards de dinars (≈18 milliards $), visant à moderniser le réseau national et à faciliter la mobilité humaine tout en soutenant le développement économique.

Du Nord aux Hauts-Plateaux et jusqu’au Grand Sud, le train devient un vecteur de croissance et un outil logistique indispensable pour le pays.

1. Ligne minière Sud-Ouest Béchar-Tindouf-Gara Djebilet

La ligne minière Sud-Ouest, désormais prête pour l’exploitation commerciale, est un train pas comme les autres selon Farid Halliche, haut responsable de la SNTF.

Capacité : 170 wagons sur 2,2 km

Transport quotidien : 17.000 tonnes

Volume annuel : 50 millions de tonnes de minerai de fer + 25 millions de tonnes de produits semi-finis

Cette ligne ouvre la voie à l’exploitation optimale des ressources minières du Sud et permet également le transport de passagers à grande vitesse, avec une capacité de charge de 32,5 tonnes par wagon.

2. Ligne minière Est (Tébessa – Annaba)

La ligne minière Est, longue de 420 km, sera équipée d’un train haute capacité pour transporter 10 millions de tonnes de minerai de phosphate.

Dédoublement de la voie sur plusieurs tronçons stratégiques

Optimisation pour le transport industriel et logistique de la région Est

Objectif : fluidifier le transport et soutenir les industries locales

3. Projet ferroviaire de la ligne des Hauts-Plateaux

Le dernier tronçon de 73 km sur un total de 1.046 km sera réceptionné en 2026, reliant Tiaret à Tissemsilt.

Exploitation intégrale de la ligne reliant Tébessa à Sidi Bel Abbés

Traversée de zones économiques et minières clés (M’Sila, Boughzoul – Médéa)

Amélioration de la fluidité et de la capacité de transport pour marchandises et passagers

4. Axe Nord-Ouest : modernisation et double voie

L’axe Nord-Ouest, sur 1.822 km, sera modernisé pour renforcer le réseau et la capacité de transport :

Double voie sur plusieurs tronçons

Modernisation de la signalisation et des réseaux de communication

Objectif : relier Alger à l’Ouest avec plus de fluidité pour les marchandises et voyageurs

5. Axe central Sud : projet ferroviaire Alger – Tamanrasset

Le projet stratégique Alger-Tamanrasset constitue l’axe central du Sud :

Exploitation des richesses minières de la région

Transport logistique pour le commerce et l’intégration au marché africain

Plusieurs tronçons déjà en service, les autres sont en cours d’achèvement

d’achèvement Facilitation de la mobilité des passagers vers El Menia et Tamanrasset

La mise en service de ces lignes générera des emplois massifs, avec plus de 550 recrutements initiaux sur la ligne Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, chiffre appelé à atteindre 3.000 salariés à terme. Les trains proposeront des départs quotidiens et la possibilité de réserver en ligne, desservant plusieurs gares clés du Sud algérien comme Abadla, Hammaghuir, Tabelbala, Hassi Khébi et Oum El Assel.

Ces projets représentent un levier concret pour l’économie nationale, en facilitant le commerce, l’exploitation minière et la logistique à travers tout le territoire.