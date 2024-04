2.2 millions de touristes étrangers ont visité l’Algérie en 2023

La destination Algérie gagne petit à petit en réputation pour devenir la prochaine destination des influenceurs. D’ailleurs, de nombreux touristes étrangers ont choisi de faire le pas et d’opter pour le pays pour y passer leurs vacances.

Journalistes, blogueurs, globe-trotteurs… Ils ont tous un point en commun, l’amour de l’aventure et ils se sont tous mis d’accord pour dire que l’Algérie est une destination qui sort des sentiers battus, favorables pour les voyageurs les plus aguerris.

Voici le nombre de touristes étrangers ayant visité l’Algérie en 2023

Dans ce sillage, le ministre du tourisme et de l’artisanat, en l’occurrence Mokhtar Didouche, a indiqué ce jeudi, lors d’une rencontre portant sur l’organisation de la saison estivale, que le nombre de touristes étrangers ayant visité le pays s’élève à plus de 2.2 millions de voyageurs.

Par ailleurs, en ce qui concerne les membres de la diaspora qui ont passé un séjour dans leur pays, l’an dernier, le ministre a fait état de 1.1 million de personnes qui avait visité le territoire national en 2023. En cette occasion, Mokhtar Didouche a aussi évoqué des chiffres concernant le tourisme local.

En 2023, plus de trois millions de familles, soit un total de 12 millions de personnes, ont fait le choix de passer leurs vacances sur le territoire national. Face à ces chiffres, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat se montre optimiste à l’idée que l’Algérie est en train de devenir une destination touristique à l’échelle nationale et internationale.

D’ailleurs, en prévision à la prochaine saison estivale, Air Algérie a annoncé la programmation de 68 vols entre les différents aéroports du pays. Dont 44 liaisons qui assureront la desserte du Grand Sud et 24 pour assurer le transport des voyageurs de la compagnie entre les aéroports du nord de l’Algérie.

