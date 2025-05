2ᵉ saisie majeure en 15 jours : l’ANP intercepte plus d’un million de psychotropes à In Amenas

Dans une opération de grande envergure menée mercredi 28 mai, une unité de l’Armée nationale populaire (ANP) a réussi à intercepter un important chargement de comprimés psychotropes dans la région nord-est d’In Amenas, relevant de la 4ᵉ région militaire. L’intervention a permis la saisie de plus de 1,3 million de comprimés de Prégabaline 300 mg, une substance détournée de son usage médical et souvent utilisée comme drogue.

🟢À LIRE AUSSI : Saisie de plus de 14 000 capsules de Prégabaline : les autorités démentent un trafic

Selon un communiqué publié ce jeudi par le ministère de la Défense nationale, l’opération s’est déroulée dans le cadre d’une patrouille de routine menée par une unité de l’ANP. Les militaires ont intercepté un véhicule tout-terrain suspect, qui s’est révélé contenir 1 312 180 comprimés dissimulés à son bord. La valeur marchande d’une telle cargaison sur le marché illicite pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de dinars.

Saisie record de comprimés de drogue à In Amenas par l’Armée nationale populaire

La Prégabaline, à l’origine prescrite pour traiter certaines douleurs nerveuses, l’épilepsie ou l’anxiété, est de plus en plus détournée de son usage thérapeutique. En grande quantité, cette molécule peut entraîner des effets psychotropes graves, voire des risques d’addiction. Sa circulation incontrôlée représente ainsi une menace croissante pour la santé publique, notamment chez les jeunes.

🟢À LIRE AUSSI : Ain Amenas : Saisie de 1,9 million de psychotropes et démantèlement d’un réseau lié au terrorisme



Le ministère de la Défense a salué cette saisie comme une nouvelle preuve de l’efficacité et de la vigilance des forces armées algériennes. « Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’ANP pour lutter contre les différents types de criminalité, en particulier le trafic de drogue et de substances psychotropes », précise le communiqué. Le ministère rappelle également que cette action s’inscrit dans une stratégie globale de sécurisation des frontières et de lutte contre les réseaux criminels transnationaux.

Plus de 1,3 million de comprimés de drogue saisis

Ce nouveau coup de filet vient s’ajouter à une série d’opérations similaires menées ces derniers mois dans les régions frontalières du Sud algérien. Ces zones, vastes et difficiles d’accès, sont souvent exploitées par des trafiquants pour faire passer diverses marchandises illicites, notamment les drogues, les armes et les carburants.

🟢À LIRE AUSSI : À 83 ans, il cache 4 000 comprimés d’ecstasys dans une maquette de la Kaaba



Les autorités n’ont pas précisé si des arrestations ont été effectuées, mais une enquête a été ouverte pour identifier les personnes impliquées et les réseaux derrière cette tentative de trafic. L’ANP affirme rester mobilisée pour faire face à toutes les menaces pesant sur la sécurité du pays.