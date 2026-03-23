1Tik : la présidence de la République rejoint le nouveau réseau social algérien

Lancé en décembre dernier, le réseau social algérien 1Tik connaît une progression rapide et attire déjà plus de 100 000 utilisateurs en quelques mois seulement. Cette montée en puissance s’accompagne d’un signal fort : l’arrivée de la présidence de la République parmi ses utilisateurs, marquant une nouvelle étape dans la stratégie de communication institutionnelle en Algérie.

La présidence a fait ses débuts sur la plateforme à l’occasion de l’Aïd El Fitr. Elle y a partagé plusieurs publications, notamment autour de la prière accomplie par le président Abdelmadjid Tebboune à la Grande mosquée d’Alger, ainsi que sur la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Cette première utilisation a permis de donner une visibilité importante à la plateforme auprès du grand public.

Une stratégie numérique en évolution

Depuis plusieurs années, les autorités algériennes misent sur les réseaux sociaux pour renforcer leur communication. La présidence dispose déjà d’une forte présence sur Facebook, avec plusieurs millions d’abonnés, ainsi que sur la plateforme X (anciennement Twitter), où le compte du chef de l’État rassemble une large audience.

L’intégration de 1Tik dans cet écosystème traduit une volonté d’élargir les canaux de diffusion, tout en s’adaptant aux nouvelles habitudes numériques.

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Ce choix n’est pas anodin. Il reflète également une orientation politique visant à encourager les initiatives locales dans le domaine du numérique. En s’inscrivant sur une plateforme nationale, la présidence envoie un message de soutien aux startups algériennes et à l’économie de la connaissance, considérée comme un levier de développement stratégique.

Une plateforme qui attire institutions et entreprises

Au-delà de la présidence, d’autres acteurs commencent à utiliser 1Tik comme outil de communication. Début février, l’opérateur de téléphonie mobile Mobilis a, par exemple, annoncé sur cette plateforme un changement à la tête de la direction de la JS Kabylie. Pour de nombreux observateurs, cette démarche visait autant à informer qu’à contribuer à la promotion de ce réseau social émergent.

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Développé par la startup Intaj-Digital, 1Tik se présente comme une plateforme polyvalente combinant interaction sociale, divertissement, création de contenu et marketing digital. Ses concepteurs affirment avoir misé sur des standards technologiques modernes afin de proposer une alternative crédible aux réseaux internationaux.

Un marché à fort potentiel

Le fondateur du projet, Youcef Touileb, souligne que l’Algérie compte plus de 28 millions d’utilisateurs de réseaux sociaux. Dans ce contexte, la création d’une plateforme locale répond à un besoin réel, tant en termes de souveraineté numérique que de valorisation des compétences nationales.

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Moins de trois mois après son lancement, 1Tik a déjà franchi le cap des 100 000 téléchargements sur le Play Store. Un démarrage encourageant qui laisse entrevoir un potentiel de croissance important, à condition de maintenir l’engagement des utilisateurs et d’attirer davantage d’acteurs institutionnels et économiques.

Avec l’appui implicite des institutions et l’intérêt croissant du public, 1Tik pourrait ainsi s’imposer progressivement comme un acteur incontournable du paysage numérique algérien.