1ère plage artificielle à Alger et prix d’accès « excessifs », font débat sur les réseaux sociaux

L’Algérie est un pays qui a la chance de profiter de la mer, de la montagne et du désert, ce qui peut en faire un pays touristique où il est possible de trouver tous les climats dans une seule destination.

Durant l’été de nombreux citoyens font le choix de se rendre dans le nord algérien, qui jouit de plus de 2000 kilomètres de littoral. Alger, la capitale fait partie des wilayas faisant partie de ce littoral, seulement de nombreuses personnes d’Alger ou qui s’y rendent constatent que les plages de la capitale sont ou saturées ou manquent d’hygiène, ce qui poussent les estivants à se tourner vers d’autres alternatives, comme les piscines privées.

Pour cet été 2023, Alger voit la naissance d’une plage artificielle du côté de Bouchaoui. En effet, depuis quelques jours, les algérois et les estivants peuvent profiter d’Oxygen Island, la première plage artificielle qui voit le jour dans la capitale.

Le lancement d’une plage artificielle à Alger divisent les internautes

Si des internautes disent que cette initiative est louable, en postant et partageant en donnant des avis positifs, une grande partie quant à elle, critique cette plage artificielle, estimant en premier lieu que cette dernière n’a pas sa place dans une ville du littoral.

D’un autre côté, beaucoup d’internautes ont pu découvrir les prix d’accès à Oxygen Island, qui sont de 8500 dinars algériens pour les adultes et 5000 da pour les enfants, et cela pour un seul accès donc pour une seule journée. Ces tarifs jugés par beaucoup comme étant excessifs, ils n’ont pas hésité à faire connaître leurs avis, sur les différentes pages Facebook et comptes Instgram de cette plage artificielle, mais aussi sur des pages et comptes ayant relayé l’information.

A LIRE AUSSI : Les autorités sévissent contre la « Mafia des plages » à Alger