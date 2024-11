1ere médaille d’or pour l’Algérie aux Championnats arabes de Canoë-Kayak 2024

Ce samedi 23 novembre, l’Algérie a remporté sa première médaille d’or aux Championnats arabes de Canoë-Kayak 2024, qui se déroulent en Tunisie.

Cette victoire a été obtenue grâce à la performance exceptionnelle de Meroua Oualah et Dounia Bekhtaoui, qui ont triomphé dans l’épreuve du double juniors sur 1000 mètres. Leur exploit est d’autant plus marquant qu’il est survenu dès la première journée de la compétition, permettant à l’Algérie de prendre une position forte dès le début.

Cette médaille d’or symbolise non seulement la détermination des athlètes algériens, mais également l’évolution du Canoë-Kayak en Algérie.

En remportant cette médaille, les deux athlètes ont marqué l’histoire, prouvant que le pays a un potentiel croissant dans cette discipline. Les Championnats arabes de Canoë-Kayak et de Para-Canoë se déroulent du 22 au 24 novembre, attirant des compétiteurs venus de toute la région arabe, et l’Algérie a d’ores et déjà confirmé sa place parmi les grandes nations de ce sport.

Une équipe ambitieuse pour les Championnats arabes 2024

Sous la direction de l’entraîneur Malek Azaoun, l’équipe algérienne de Canoë-Kayak est composée de 16 athlètes (9 hommes et 7 femmes), prêts à livrer bataille sur les différents fronts de la compétition.

Parmi les athlètes masculins, on trouve des noms comme Abdelhamid Djellouli et Ayoub Haïdra, tandis que les athlètes féminines incluent également des figures comme Aya Ferfad et Kawter Delmi.

Chaque membre de cette équipe porte l’espoir de l’Algérie, avec l’objectif de décrocher davantage de médailles au cours des prochaines étapes des championnats.

L’Algérie est également représentée dans la catégorie Para-Canoë par Brahim Guendouz, médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Ce dernier, avec son expérience internationale, apportera sans doute un soutien crucial aux efforts collectifs de l’équipe.

La diversité et le talent de l’équipe algérienne augurent des performances prometteuses dans les épreuves à venir, avec l’objectif de consolider cette médaille d’or et d’ajouter d’autres distinctions à leur palmarès.