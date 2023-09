1er village en Algérie alimenté à 100 % par l’énergie solaire : on connaît les détails du projet

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE – L’Algérie, à l’instar des autres pays de la planète, s’engage peu à peu dans le processus de transition énergétique afin d’adopter les énergies renouvelables en tant qu’alternative à celles polluantes et fossiles.

Ainsi, l’Algérie compte mettre à profit son potentiel énorme en énergie solaire à travers le lancement de plusieurs projets de tailles et de natures différentes. L’un d’entre eux est la construction du premier village alimenté à 100 % par l’énergie photovoltaïque. Et sur ce dernier, nous en savons plus…

Le site spécialisé, attaqa.net, révèle que le projet du premier village algérien fonctionnant entièrement à l’énergie solaire est sur le point de voir le jour. D’après cette source, le ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables entend lancer d’ici quelques jours un appel d’offres national aux entreprises nationales exerçant dans ce domaine.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts qu’entreprend l’Algérie pour avancer vers la transition et le mix énergétique et se débarrasser progressivement de la dépendance excessive vis-à-vis des énergies fossiles. Surtout lorsqu’on sait que la consommation domestique engloutit près de la moitié de la production nationale de gaz naturel.

Voici la wilaya qui va accueillir le projet du 1er « village solaire »

Par ailleurs, citant des sources proches du dossier, le site attaqa.net affirme que le cahier des charges relatif au projet du premier village algérien alimenté exclusivement à l’énergie solaire est prêt. Celui-ci a été élaboré par le ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables, en coordination avec d’autres secteurs ministériels et les autorités locales.

Quant au lieu de construction de ce village innovant, notre source révèle que les autorités ont opté pour la wilaya d’Illizi (1758 kilomètres au sud-est d’Alger). Ce choix se base sur un ensemble de critères, dont le principal est la position géographique d’Illizi, qui se situe en plein cœur du désert du Sahara.

De plus, le lieu choisi contient un nombre restreint de foyers et se trouve loin des réseaux d’électricité et de gaz, ce qui rend le coût d’acheminement de ces énergies par les moyens traditionnels (poteaux électriques et canalisations) excessivement élevés. Le nom du village n’a, cependant, pas été révélé pour ne pas affecter le processus d’appel d’offres.

Enfin, et dans la même optique, le ministère de l’Environnement projette d’équiper les habitations des zones isolées de kits complets d’énergie solaire photovoltaïque, comme il travaille à généraliser l’usage de l’énergie solaire pour l’éclairage public « intelligent », notamment pour les réseaux routiers éloignés du réseau électrique.