1er véhicule Fiat produit en Algérie « dans les prochains jours », Sayoud

Le dossier automobile en Algérie a connu un dénouement, après des années de gel. En effet, il y’a quelques mois, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait donné un grand coup de fouet, en annonçant le feu vert pour l’importation des véhicules de moins de 3 ans.

Suite à cette annonce, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar annonçait à son tour la signature d’un accord avec la marque italienne Fiat, pour l’ouverture d’une usine de montage automobile à Oran. Depuis les annonces se sont multipliées et les consommateurs algériens s’impatientent.

Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a révélé aujourd’hui le rythme d’avancement de l’achèvement de l’usine automobile italienne « Fiat » dans la zone industrielle de Tafraoui à Oran.

Saïd Sayoud, a précisé que les travaux d’achèvement de l’usine Fiat dans la zone industrielle de Tafraoui à Oran sont très avancés.

De plus, il a indiqué que l’entreprise en charge du projet a achevé l’achèvement de la première unité industrielle, tout en dépassant 45% de l’avancement des travaux dans la deuxième unité.

Qu’en est-il de l’état d’avancement des travaux de ce projet coté algérien ?

En outre, pour ce qui est des travaux qui incombent au volet algérien de ce projet, Sayoud a confirmé que les travaux avancent à un rythme très avancé. Précisant aussi que les travaux de raccordement électrique ont été réalisés par la société Sonelgaz.

Quant au raccordement de l’usine au gaz et à l’eau potable, le Said Sayoud a déclaré : « Nous attendons que l’entreprise nous demande de livrer le gaz, et l’étude est presque terminée. Tandis que les travaux d’adduction d’eau potable vont commencer à le raccorder au réservoir de Tafraoui dans les prochains jours, avec une valeur financière pouvant atteindre 12 milliards de centimes, soit 120 millions de dinars. »

Le wali d’Oran a conclu, en affirmant que tout se passe bien en ce qui concerne les travaux d’achèvement de l’usine Fiat, et a déclaré: « Nous serons prêts, au plus, dans les prochains jours pour installer et produire la première voiture Fiat en Algérie. »