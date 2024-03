1er Ramadan : voici les prix des fruits & légumes et des viandes en Algérie

En ce premier jour de Ramadan, les prix des produits de large consommation en Algérie font l’objet d’une attention particulière de la part des consommateurs.

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a publié, ce lundi 11 mars, la mercuriale des produits agricoles de large consommation. Cette initiative, qui prend la forme d’une publication quotidienne couvrant 20 produits, y compris des denrées essentielles telles que les légumes frais, les viandes, le lait et les œufs, donne l’occasion aux ménages et aux professionnels de suivre l’évolution des prix.

L’une des caractéristiques essentielles de cette publication est l’analyse comparative des prix au niveau national (prix moyen, prix maximum et prix minimum).

Prix des produits de large consommation en ce 1er jour de Ramadan

Voici quelques exemples de prix relevés pour les produits de consommation courante dans la publication du Ministère de l’Agriculture :

Pommes de terre : 59 – 72 DA/kg (Prix Moyen : 65 DA/kg )

Tomates : 97 – 125 DA/kg (Prix Moyen : 111 DA/kg )

Oignons : 74 – 88 DA/kg (Prix Moyen : 81 DA/kg )

Ail : 453 – 574 DA/kg (Prix Moyen : 513 DA/kg )

Carottes :67 – 86 DA/kg (Prix Moyen : 77 DA/kg )

Navet : 65 – 82 DA/kg (Prix Moyen : 73 DA/kg )

Chou-fleur : 78 -98 DA/kg (Prix Moyen : 88 DA/kg )

Choux : 59 -75 DA/kg (Prix Moyen : 67 DA/kg )

Courgette : 111 – 136 DA/kg (Prix Moyen : 124 DA/kg )

Haricots verts : 352 – 409 DA/kg (Prix Moyen : 381 DA/kg )

Laitue : 97 – 123 DA/kg (Prix Moyen : 110 DA/kg)

Côté fruits frais, les pommes locales affichent des prix variant entre 347 et 553 DA/kg, tandis que les oranges et les bananes se vendent en moyenne à 136 DA/kg et 348 DA/kg respectivement.

Enfin, la viande bovine locale se négocie entre 1553 et 1831 DA/kg, tandis que le poulet est vendu en moyenne à 526 DA/kg.