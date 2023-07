1er projecteur de signalisation numérique de LG : vivez des expériences de visualisation immersives

Conçu pour divers environnements, le nouveau LG ProBeam peut produire des images massives de 300 pouces avec une résolution 4K et une luminosité de pointe de 7 000 ANSI Lumens.

SÉOUL, 02 JUILLET 2023 – LG Electronics (LG) a annoncé le lancement de son premier projecteur de signalisation numérique, le LG ProBeam 4K UHD (modèle BU70QGA). Adapté à divers environnements, notamment les galeries d’art, les espaces d’exposition, les halls d’entrée des entreprises, les magasins de détail, les salles d’exposition, les salles de conférence et les auditoriums, le nouveau projecteur d’affichage numérique 4K fournit des images nettes et d’une taille impressionnante et présente une luminosité de pointe de 7 000 lumens ANSI, la plus élevée de tous les projecteurs LG à ce jour.

LG ProBeam produit des images en résolution 4K UHD (3 840 x 2 160) avec un rapport de contraste de 3 000 000 à des tailles allant de 40 pouces à 300 pouces. Sa luminosité de pointe de 7 000 lumens ANSI permet au BU70QGA de fournir des images claires, même en plein jour. En outre, le projecteur est doté d’une source lumineuse laser fiable, d’un déplacement de l’objectif, d’un zoom optique 1,6x, d’une connectivité sans fil intégrée et d’une caméra intégrée qui facilite l’installation et le positionnement.

La technologie Edge Blending permet de relier de manière transparente les lumières qui se chevauchent de deux projecteurs ou plus grâce à l’ajustement de la luminance et à la correction des couleurs. Grâce à cette technologie avancée, jusqu’à neuf BU70QGA peuvent être utilisés ensemble pour créer des images véritablement panoramiques et une expérience visuelle immersive. Les musées et les galeries d’art, en particulier, apprécieront la capacité des projecteurs à fournir des images de grande taille qui attirent l’attention.

Pratique et polyvalent, le LG ProBeam est un système vidéo de qualité professionnelle adapté à divers environnements professionnels. Grâce à la fonction de réglage automatique de l’écran 1 du BU70QGA, les utilisateurs peuvent rapidement calibrer l’image sur l’écran de projection et corriger la distorsion de l’image d’un simple clic sur la télécommande fournie. Lorsque l’angle de projection n’est pas aligné avec l’écran, la technologie de détection AI de LG évalue le décalage de l’objectif, le zoom, la mise au point et la distorsion, et ajuste automatiquement l’image projetée pour une expérience visuelle optimisée.

S’appuyant sur un système sur puce (SoC) haute performance, le projecteur peut exécuter plusieurs tâches à la fois, assurer une lecture fluide des contenus et optimiser le confort d’utilisation grâce à une interface utilisateur intuitive et à des outils de développement d’applications simples. Le BU70QGA peut également se connecter à LG ConnectedCare, la solution de gestion des appareils basée sur le cloud de LG pour les dispositifs d’affichage et de signalisation numérique de LG. Équipé de webOS 6.0, le nouveau ProBeam permet aux fournisseurs tiers d’ajouter des capacités de projection à leur offre, élargissant ainsi la diversité et la valeur de l’écosystème de signalisation étendu de LG.

« Le nouveau LG ProBeam est une solution d’affichage puissante et flexible », a déclaré Seo Young-jae, vice-président senior et directeur de l’unité commerciale IT de LG Electronics Business Solutions Company. « Conçue pour le secteur commercial, la gamme de projecteurs ProBeam de LG offre diverses options personnalisées qui peuvent aider les clients à créer des systèmes audiovisuels de qualité professionnelle adaptés à leurs besoins spécifiques. »

