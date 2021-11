1er novembre : une cérémonie africaine au Palais du Peuple

À l’occasion du 67ᵉ anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, le palais du Peuple, dans la capitale Alger, abrite ce soir, une cérémonie à laquelle participent plusieurs hauts responsables de pays africains.

La révolution Algérienne, qui s’est inscrite dans le cadre du panafricanisme et dans l’histoire des luttes des peuples africains contre le colonialisme, a drainé aujourd’hui plusieurs représentants des pays d’Afrique subsaharienne, du Sahel, et du Maghreb.

Plusieurs personnalités à l’honneur

Aujourd’hui, à l’occasion de son 67ᵉ anniversaire, plusieurs chefs et personnalités africaines ont marqué de leur présence la cérémonie présidée par Tebboune. On trouve notamment Joaquim Alberto Chissano, ancien président de la République du Mozambique de 1986 jusqu’à février 2005 et Abdoulaye Bathily, plusieurs fois député et ministre au Sénégal sous les présidences d’Abdou Diouf et Macky Sall.

La cérémonie a été également marquée par la présence de Samia Nkrumah, fille de Kwame Nkrumah, illustre indépendantiste et panafricaniste Ghanéen, considéré comme le père de l’indépendence du Ghana qu’il dirigea d’abord comme Premier ministre puis comme président de la République de 1960 à 1966.

Le président du conseil national de la transition au mali Malick Diaw était, lui aussi, présent a cette cérémonie présidée par Le chef de l’État. Diaw est, rappelons le, un militaire et un homme politique malien. Il a notamment participé aux événements du 18 aout 2020 au Mali.

Du côté des pays arabes, les invités furent maghrébins. Il s’agit de Najla Mangoush, première femme de l’histoire de la Libye à occuper le poste de ministre des Affaires étrangères, et de Othman Jerandi ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Plusieurs responsables algériens ont été également présents à cette cérémonie. Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, Salah Goudjil président de l’APN, Aïmene Benabderrahmane, premier ministre, ainsi que d’autres. Ils ont tous présenté leurs vœux au président Tebboune.