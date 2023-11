1er Novembre : Tebboune se recueille à la mémoire des martyrs à Alger

Après avoir passé en revue une formation de la Garde républicaine qui lui a rendu les honneurs, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs de la Révolution.

De hauts responsables de l’Etat et de membres du gouvernement étaient présents à cette cérémonie de commémoration du 69e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954.

« Le 1er novembre, un rempart pour la sécurité et la souveraineté de l’Algérie », Premier Ministre

À la veille de la commémoration du 69e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a souligné l’importance de cette date dans l’histoire de l’Algérie. Pour lui, le 1er novembre est un jour mémorable marqué par les exploits des moudjahidine et les sacrifices des chouhada. C’est une page glorieuse écrite en lettres d’or, qui guide le peuple algérien sur le chemin de la liberté.

Benabderrahmane a également souligné que le 1er novembre est un rempart contre toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et à la souveraineté de l’Algérie. En tant que peuple et État algériens, il est de notre devoir de prier Dieu pour la miséricorde envers nos vaillants martyrs, sans lesquels nous ne serions pas libres. Il est aussi important de demander la protection divine pour nos moudjahidine, la mémoire vivante qui nous a permis de devenir les maîtres de notre destin.

Le Premier ministre a souligné que le 1er novembre est un phare qui éclaire notre chemin et celui de tous les peuples aspirant à la liberté. C’est une date qui symbolise la lutte pour l’indépendance et qui inspire de nombreux pays qui ont eux aussi cherché à se libérer du joug colonial. En célébrant cette date, nous rendons hommage à tous ceux qui se sont battus pour notre liberté et nous rappelons les valeurs de courage et de détermination qui ont animé les moudjahidine.