1er Novembre : Tebboune reçoit les félicitations du président allemand Steinmeier

Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui une lettre du président de la République fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. Dans cette lettre, le président allemand a adressé ses félicitations au président Tebboune et au peuple algérien à l’occasion du 69e anniversaire de la Révolution algérienne.

Le président Steinmeier a chaleureusement félicité le président Tebboune et le peuple algérien pour la célébration de la 69e commémoration de la Révolution algérienne. Il a salué les sacrifices et les efforts du peuple algérien dans sa lutte pour l’indépendance et a souligné l’importance de préserver la mémoire de cet événement historique.

Le président allemand a exprimé son engagement à approfondir les relations entre l’Allemagne et l’Algérie dans divers domaines clés. Parmi ces domaines figurent les énergies renouvelables, l’hydrogène vert et la gestion des questions liées à la migration. Ces initiatives renforcent la coopération entre les deux pays et ouvrent la voie à de nouvelles opportunités économiques et politiques.

69e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution nationale : Macron félicite Tebboune

À l’occasion de la commémoration du 69e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution nationale, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi un message de félicitations de son homologue français, Emmanuel Macron.

Selon le communiqué de la Présidence de la République, le président français Emmanuel Macron a souhaité plus de prospérité à l’Algérie, affirmant que les deux pays partagent les mêmes ambitions dans une dynamique de rapprochement renforcée par la signature du Contrat d’Alger.

Concernant le dossier de la mémoire, Macron a souligné la nécessité de continuer à travailler au sein de la commission mixte désignée par les deux présidents.

Enfin, le président français a renouvelé ses félicitations, à l’occasion de l’anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, au peuple algérien et au président de la République.