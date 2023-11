1er Novembre : Tebboune reçoit artistes, personnalités politiques, journalistes et cadres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accueilli des personnalités nationales et de hauts responsables de l’État au Palais du Peuple. Cette réception s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 69e anniversaire de la Révolution triomphante de libération. L’événement a rassemblé des artistes, des acteurs, des journalistes, et des dirigeants du pays.

En effet, le 1er novembre, date de déclenchement de la Révolution algérienne, est une journée emblématique de l’histoire du pays. Cette année, le Président Tebboune a choisi de célébrer cet anniversaire au Palais du Peuple à Alger. L’événement a été marqué par la présence de personnalités de renom et de citoyens engagés.

La soirée a été agrémentée par la présence de nombreuses personnalités éminentes, reflétant la diversité de la société algérienne. Parmi les invités de marque, on a pu apercevoir l’artiste célèbre « Takfarinas » ainsi que l’acteur populaire Mustapha Himoun.

Le président Tebboune a également profité de l’occasion pour rencontrer des leaders politiques de premier plan. Parmi eux, on a noté la présence de Louiza Hanoune, leader du Parti des Travailleurs, et de Fatima-Zohra Zerouati.

De plus, la soirée a été marquée par la présence de cadres et de sages de la nation, qui ont apporté leur expérience et leur sagesse à l’événement. Leurs contributions ont été précieuses pour la commémoration de cet anniversaire historique.

Célébration du 1er Novembre au cercle de l’Armée de Béni Messous

En outre, le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé hier, le mercredi 1er novembre, durant la soirée au Cercle national de l’Armée à Béni Messous à Alger, la cérémonie de célébration de l’anniversaire de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre, en l’honneur de hauts cadres de l’Armée nationale populaire (ANP).