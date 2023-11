1er Novembre : Poutine envoie un message de félicitations à Tebboune

Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a envoyé un message de félicitations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans son message, Poutine a souligné la nature amicale des relations entre la Russie et l’Algérie, confirmant ainsi la réunion des deux présidents à Moscou en juin de cette année.

Vladimir Poutine a exprimé sa confiance dans la poursuite du développement de la coopération dans tous les domaines et a souhaité au président de la République une bonne santé et davantage de réussites. Il a également adressé ses vœux de paix et de prospérité au peuple algérien.

Le message de félicitations a été envoyé à l’occasion de la fête nationale de la République algérienne démocratique et populaire, marquant le 69e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, également connu sous le nom de Journée de la Révolution.

Un message d’amitié de l’ambassade russe en Algérie

L’ambassade de Russie en Algérie a également adressé ses félicitations au peuple algérien et a exprimé ses vœux de joie, de paix et de prospérité. Cette démonstration de solidarité renforce les liens entre les deux pays et témoigne de l’importance de cette relation amicale.

Les relations entre la Russie et l’Algérie ont une longue histoire marquée par la coopération dans divers domaines. La Russie et l’Algérie partagent des intérêts communs, notamment dans le domaine de l’énergie, de la défense et de la coopération économique.

La coopération entre la Russie et l’Algérie couvre de nombreux secteurs, de l’énergie à la santé, en passant par l’éducation et la culture. Les deux pays ont signé des accords de coopération dans divers domaines, ce qui renforce davantage leurs liens. La Russie et l’Algérie ont également coopéré étroitement au sein d’organisations internationales telles que les Nations Unies.

L’Algérie joue un rôle crucial en tant que partenaire stratégique de la Russie en Afrique du Nord. Les deux pays ont collaboré sur des questions importantes, y compris la résolution des conflits régionaux et la promotion de la stabilité dans la région. Cette coopération mutuelle est essentielle pour la paix et la sécurité en Afrique du Nord.