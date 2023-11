1er Novembre : Macron félicite Tebboune et le peuple et évoque le dossier de la mémoire

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui, le mercredi 1er novembre 2023, un message de félicitations de son homologue français, Emmanuel Macron, à l’occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération de 1954, selon un communiqué de la Présidence de la République.

En effet, dans ce communiqué de la présidence de la République, le président français a exprimé ses vœux de prospérité pour l’Algérie. Emmanuel Macron a également souligné que les deux pays partagent les mêmes ambitions au sein d’une dynamique de rapprochement renforcée par la signature de l’accord d’amitié entre l’Algérie et la France.

Le Président français a souligné que l’Algérie et la France partagent des ambitions communes. Cette dynamique de rapprochement entre les deux pays a été renforcée par la signature de l’accord d’amitié, marquant ainsi leur engagement envers une relation solide et mutuellement bénéfique.

Macron évoque la question de la mémoire dans son message à Tebboune

De plus, Emmanuel Macron a mis en avant l’importance de la question de la mémoire entre l’Algérie et la France. Il a insisté sur la nécessité de continuer le travail au sein de la commission conjointe créée par les deux présidents. Cette commission a pour objectif de traiter les questions liées à l’histoire commune et de favoriser une compréhension mutuelle plus profonde.

Pour conclure, le Président français, Emmanuel Macron a profité de cette occasion pour réaffirmer son respect et son admiration pour la Révolution algérienne. Il a adressé ses félicitations sincères au peuple algérien ainsi qu’au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

