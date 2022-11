1er novembre : les Verts célèbrent la Révolution de 1954

Les internationaux algériens ont célébré le 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Dans des publications sur les réseaux sociaux, ils rendent hommage aux martyres algériens.

Aujourd’hui, c’est un jour glorieux pour tous les Algériens. Ils célèbrent le déclenchement de la révolution nationale le 1er novembre 1954.

Les joueurs de la sélection nationale ne ratent pas l’occasion de fêter les différentes fêtes nationales. Aujourd’hui, ils ont célébré le 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale.

En effet, et sur des publications sur leurs différents comptes officiels sur les réseaux sociaux, ils ont rendu hommage au glorieux martyres de la guerre de libération nationale. On cite notamment Adam Ounas qui a publié la photo du fameux graffiti « Un seul héro, le peuple ». Il y a aussi Ahmed Touba, Sofiane Feghouli ou encore Hocine Benayada.

Islam Slimani, quant à lui, a publié sur son compte Instagram la photo des stratèges du déclenchement de la guerre de libération, en l’occurrence Mohamed-Larbi Ben M’hidi, KrimBelkacem, Rabah Bitat, Mustapha Benboulaid, Mourad Didouche et Mohamed Boudiaf, et écrire sur sa publication : « Gloire à nos martyres ». On cite également Ismael Bennacer qui a publié une photo de révolutionnaires algériens et écrire : « 1er novembre 1954, allah yarham chouhada ».

La FAF présente ses meilleurs vœux aux Algériens

La fédération algérienne de football a également célébré le 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Elle exprime ses meilleurs vœux au peuple algérien et rend un grand hommage aux martyres.

« A l’occasion de la commémoration du 68ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, le Président de la Fédération algérienne de football, M. Djahid ZEFIZEF, et les membres du Bureau fédéral saisissent cette occasion historique pour exprimer leurs vives félicitations et leurs meilleurs vœux à l’ensemble du peuple Algérien de par le monde ». A écrit la FAF sur son site officiel.

Et d’ajouter : « La FAF rend un vibrant hommage à nos valeureux Moudjahidines et s’incline à la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont sacrifié leurs vies et leurs biens pour que vivent l’Algérie libre et indépendante. Que Dieu le Tout-Puissant puisse protéger notre cher pays…Gloire à nos martyrs et Vive l’Algérie ».