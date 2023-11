1er novembre – anniversaire déclenchement de la Guerre : Tebboune s’adresse aux Algériens

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé une lettre au peuple algérien, à l’occasion de la commémoration du 69e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération (1954-2023).

En effet dans cette lettre on pouvait lire, qu’en ce jour mémorable, l’Algérie célèbre la 69e commémoration de la glorieuse révolution de libération. Cette révolution, qui a débuté le 1er novembre 1954, a été le symbole du courage et du sacrifice du peuple algérien dans sa lutte contre la domination coloniale. La révolution de libération algérienne était une lutte acharnée contre la colonisation française. Et le peuple algérien, guidé par une détermination inébranlable, a choisi de défendre sa terre sacrée. Les héros de cette époque ont embrassé le djihad et tracé la voie de la victoire ou du martyre. Leur détermination a abouti à la victoire, à la gloire éternelle et à un profond respect au sein d’une Algérie fière de son peuple et de sa jeunesse déterminée à poursuivre la marche vers un avenir meilleur.

De plus, le président Tebboune évoque l’Algérie actuelle qui se tient fièrement, avec une jeunesse ambitieuse et engagée, prête à poursuivre le développement socio-économique de la nation. Nous aspirons à atteindre les plus hauts niveaux de prospérité en mobilisant nos ressources, en exploitant les talents de nos jeunes femmes et hommes, et en luttant contre la bureaucratie et la complaisance.

Il ajoute aussi que la commémoration de la révolution de novembre rappelle constamment notre responsabilité et la sainteté de la mission que nous devons accomplir. Nous devons puiser notre force dans les sacrifices passés pour atteindre nos objectifs stratégiques en nous appuyant sur la participation active de nos citoyens et de nos citoyennes.

Vers un avenir meilleur

En outre, il rappelle que l’Algérie est résolue à réaliser des niveaux optimaux de développement économique et social, et ce en mobilisant pleinement ses capacités, en recrutant les compétences de ses filles et fils, en combattant la complaisance et en surmontant les obstacles bureaucratiques. Nous aspirons à un avenir meilleur pour notre nation.

En cette commémoration, la lettre de Tebboune appelle à l’unité de la nation algérienne pour relever les défis qui se dressent devant nous. Nous devons nous appuyer sur la vérité et les faits sur le terrain, en évitant les discours trompeurs et les manipulations médiatiques. L’Algérie avance avec une détermination inébranlable vers la prospérité et le bien-être pour tous.

Sans oublier, Tebboune rappelle qu’en cette journée l’Algérie exprime sa solidarité envers la Palestine, qui souffre des conséquences du colonialisme israélien. L’Algérie a toujours été aux côtés du peuple palestinien, appelant à une mobilisation urgente de la communauté internationale pour mettre fin à l’agression délibérée contre des civils innocents à Gaza. Nous défendons la justice et soutenons la cause palestinienne de manière inconditionnelle.

En conclusion, la commémoration de la révolution de novembre demeure ancrée dans le cœur de la nation algérienne. C’est une source d’inspiration pour les personnes courageuses et honorables en Algérie et dans le monde entier. En ce jour, nous honorons la mémoire de nos héros tombés au combat et adressons nos salutations chaleureuses à nos valeureux moudjahidin. Longue vie à l’Algérie.