1er novembre 2026 : jour férié payé pour tous les salariés en Algérie

Le dimanche 1er novembre 2026 sera chômé et rémunéré pour l’ensemble des salariés algériens. L’annonce émane d’un communiqué conjoint du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Cette date commémore le 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération nationale, événement fondateur de l’Algérie contemporaine.

Le 1er novembre 2026 déclaré jour férié payé pour tous les salariés

Aucune catégorie professionnelle n’est écartée du dispositif. Le texte officiel vise les personnels des institutions et des administrations publiques, mais aussi ceux des organismes, offices et établissements, qu’ils relèvent de la sphère étatique ou de l’initiative privée. La nature juridique de l’employeur n’entre pas en ligne de compte.

Un point mérite d’être souligné : les salariés dont la rémunération est calculée à l’heure ou à la journée conservent eux aussi leur paie. Cette précision revient systématiquement dans les communiqués officiels, comme ce fut le cas pour le jour de congé payé accordé lors du Nouvel An musulman en juin dernier.

L’arrêt de l’activité n’entraîne donc aucune retenue sur salaire. Les employeurs ne disposent d’aucune marge d’interprétation sur ce point.

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La continuité du service public reste une obligation

Tous les Algériens ne profiteront pas de ce dimanche de repos. Le communiqué assortit la mesure d’une exigence claire à l’adresse des employeurs : garantir le fonctionnement ininterrompu des structures qui opèrent par roulement.

Hôpitaux, services de sécurité, transports ainsi que les unités techniques sensibles entrent dans cette catégorie. Les agents mobilisés ce jour-là demeurent soumis aux règles propres à leur secteur d’activité. Aucune dérogation générale n’est prévue pour ces métiers.

Les administrations et entreprises concernées doivent anticiper. Elles sont invitées à bâtir leurs plannings de rotation en amont et à porter la décision à la connaissance de leurs effectifs. Cette organisation permet à chacun de préparer sereinement cette journée de commémoration nationale.

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