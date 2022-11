1er novembre 1954 : Tebboune rend hommage aux Martyrs

A l’occasion du 68ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération, le Président de la République rend hommage au Martyrs.

En effet, ce mardi 1er novembre 2022, qui marque le 68ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu hommage aux Martyrs de cette dernière, en se rendant au sanctuaire des Martyrs dans la commune d’El Madania à Alger.

Le Chef de l’Etat a déposé une gerbe de fleurs au niveau du mémorial commémorant les Martyrs de cette glorieuse guerre, et a aussi récité la Fatiha pour les âmes de ces Martyrs.

Tebboune adresse un message au peuple

Dans son message adressé au peuple, hier à a veille du 1er novembre, Tebboune a rappelé le role des Martyrs et leur sacrifice, durant la Guerre de Révolution Nationale en disant que » ce sont des stations et des arrêts dans lesquels la fidélité à l’héroïsme des martyrs est évidente « . » Ceux dont les âmes ont embrassé le manifeste de Novembre, et ils répondent à l’appel de la liberté et de la dignité. »

De plus le Président de la République, a déclaré que le peuple a mené sous la bannière du Front de Libération et de l’Armée de Libération l’âpre lutte armée, assurée de la victoire, et ce » malgré ce que la France coloniale a mobilisé de la machine d’oppression et de persécution, et la folie qui persiste à répandre la destruction massive à travers la politique de la terre brûlée. »

En affirmant aussi que » Les révolutionnaires libres d’Algérie ont refusé et ont persisté pendant plus de sept ans dans une guerre féroce. » Et ce « Pour faire échouer les paris sur l’extinction de l’éclat de la révolution de libération bénie « . » Qui est devenue, avec sa fermeté épique et sa persistance à remporter une victoire claire.. » un exemple pour ce qui est des sacrifies, et de la défense les valeurs de liberté et de dignité.