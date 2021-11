1er Novembre : Belmadi lance un petit message aux Algériens

Le 1er Novembre 1954 est un événement historique qui a marqué l’histoire de l’Algérie. Chaque année, les Algériens fêtent et célèbrent le 1er Novembre, date du déclenchement de la Guerre de Libération nationale.

Plusieurs responsables et célébrités ont adressé leur mot aux Algériens à cet effet. Parmi ces derniers, figure le nom du sélectionneur national Djamel Belmadi.

» Le ministre du Bonheur » n’a pas manqué à dire son mot à l’occasion de la commémoration du 1er Novembre et du 67ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution de 1954.

Le coach a tenu à rendre un vibrant hommage à nos glorieux martyrs et aux sacrifices du peuple algérien, a-t-on appris aujourd’hui, du site officiel de la Fédération algérienne de football.

» En cette date hautement historique et bien ancrée dans nos cœurs et nos mémoires, je m’incline à la mémoire de nos valeureux Chouhadas, qui, sans leur combat et leurs sacrifices, notre Algérie n’aurait jamais retrouvé son indépendance et sa dignité « , lit-on dans le site de ladite Fédération.

» Je salue aussi, en cette occasion renouvelée, le militantisme, la bravoure et la résistance des enfants de l’Algérie, femmes et hommes, qui nous permettent aujourd’hui de puiser notre fierté et nos forces pour défendre les couleurs et les intérêts de notre nation « , rapporte la même source.

Belmadi rend hommage aux prédécesseurs de l’équipe du Front de libération nationale

Par ailleurs, Belmadi a également rendu hommage aux prédécesseurs de la Glorieuse équipe du Front de libération nationale. » Évidemment, j’ai une pensée émue et particulière à nos vaillants prédécesseurs de la Glorieuse équipe du Front de libération nationale. Que ceux qui nous ont déjà quittés, Allah yarhamhoum et que Le Tout-Puissant les accueillent dans Son Vaste Paradis, parmi les meilleurs de ce bas monde « .

Il a poursuivi à ce propos : » que ceux qui sont toujours parmi nous, en l’occurrence M.M. Mohamed MAOUCHE, Rachid MEKHLOUFI, Hamid ZOUBA, Abdelkrim KERROUM, Dahmane DEFNOUN et Mohamed SOUKHANE, prions Dieu de leur prêter longue vie et de préserver leur bonne santé pour nous faire rappeler à chaque instant ce devoir de mémoire envers leurs sacrifices et l’égard que nous leur devons pour leurs aspirations afin que vive une Algérie libre, indépendante et grande parmi les nations « .