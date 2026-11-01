1er Novembre 1954 -2026 : Si au moins ils s’étaient arrêtés là !

C’est une armée d’ignorants et de barbares, pour le moins que l’on puisse dire, qui envahit notre terre par la mer, avec des milliers de soldats prêts à commettre les pires atrocités, les pires des sauvageries.

Leurs officiers, experts en pillage, s’emparent de trésors entiers qu’ils exposeront plus tard au musé du Louvre comme étant un : « Cadeau du Dey d’Alger ».

La horde sauvage, quant à elle, s’enfonce dans les terres, massacrant des paysans sans armes, des femmes, des enfants, des vieillards et des personnes handicapées. Personne n’est épargné.

Mais on aurait pu me dire que c’était « comme ça » à cette époque, si au moins ils s’étaient arrêtés là !

Non.

Ceux d’entre nous qui parvenaient à fuir et à se réfugier dans une grotte sombre pour échapper à leurs assassins y étaient enfumés, asphyxiés, emmurés et tués . Ceux qui, d’entre nous, à bout de souffle, pensaient qu’en se rendant à l’ennemi et en se constituant prisonniers, ils échapperaient au massacre, étaient décapités sans hésitation. Leurs têtes : des trophées entre les mains de ceux qui nous avaient apporté la civilisation !

Ce n’était pas seulement notre terre qu’ils convoitaient. Ils voulaient anéantir une population entière, sans pitié ni merci.

« Pas de quartier ! », criaient-ils.

Mais on aurait pu me dire que c’était « comme ça » à cette époque, si au moins ils s’étaient arrêtés là !

Non.

Ils décapitaient leurs victimes, puis arrachaient les boucles d’oreilles des femmes en leur coupant les oreilles, qu’ils revendaient avec leurs lambeaux de chair encore pendants, ceux qui nous avaient apporté la civilisation !

Ils coupaient aussi les oreilles des enfants, des vieillards, des personnes handicapées et des hommes sans armes. Il leur fallait des oreilles, beaucoup d’oreilles, à ceux qui nous avaient apporté la civilisation !

Cent sous, soit cinq francs bien français, l’oreille ! Dix francs bien français la paire !

« Nous rapportons un plein baril d’oreilles récoltées paire à paire sur les prisonniers… Deux pièces de cent sous de plus ne sont pas à dédaigner », témoignaient-ils.

Mais on aurait pu me dire que c’était « comme ça » à cette époque, si au moins ils s’étaient arrêtés là !

Non.

Ils coupaient les poignets des femmes pour leur arracher leurs bracelets, qu’ils revendaient ensuite afin de se partager le butin.

Une prime ? Une récompense pour “ bonne sauvagerie” pour ceux qui nous avaient apporté la civilisation !

Ils faisaient bouillir les têtes dans de la chaux pour en récupérer les crânes ou ils empalaient les têtes sur des pieux et les laissaient se décomposer, ceux qui nous avaient apporté la civilisation !

Ils leur fallait des trophées pour leurs collections, publiques et PRIVÉES !

Mais on aurait encore pu me dire que c’était « comme ça » à cette époque, si au moins ils s’étaient arrêtés là !

Non.

Aujourd’hui encore, maintenant, ces crânes reposent dans des armoires métalliques.

Où ? Dans un musée !

Et ceux qui nous ont apporté la civilisation nous font des exigences avant de restituer les crânes de nos morts, afin que nous puissions enfin leur offrir une sépulture décente et les enterrer dignement dans nos cimetières de martyrs.

De quel côté était la civilisation ? René Vautier posait la question lors de son réquisitoire contre la sauvagerie coloniale et ses adeptes.

Certainement pas du côté de ceux qui nous ont apporté la civilisation.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

Chafik Ben Guesmia