1er mai 2022 : Tebboune adresse un message aux travailleurs

Aujourd’hui, samedi 30 avril 2022, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message à l’occasion de la fête internationale du travail, qui coïncidera avec le dimanche 1er mai 2022.

Le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a été lu en son nom par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, lors des célébrations officielles organisées dans la wilaya de Ain Defla, disait : » Nous partageons avec les peuples du monde l’importance de célébrer la fête du Travail qui culmine dans les luttes de la classe ouvrière pour la dignité des travailleurs. »

Le Président de la République a également dit : » Arrêtons-nous à une date symbolique de la lutte nationale. La création de l’Union générale des travailleurs algériens en pleine lutte armée le 24 février 1956, cette même à laquelle, le héros Aissat Idir est mort en martyr… »

Le président de la République a souligné le fait que : « Les hommes qui ont été à la pointe de la lutte puis ont mené, après l’indépendance nationale, avec honneur et puissance, le combat pour étendre la souveraineté nationale sur nos richesses. Sont des modèles pour nos travailleurs et travailleuses algériens, qui aiment et chérissent leur pays ».

Dans sa lettre Abdelmadjib Tebboune poursuit en disant : » Je m’incline en l’honneur de leurs grands sacrifices, et je prie avec révérence pour ceux qui ont été martyrisés pour la défense de l’Algérie. Pendant la lutte armée et pendant les années de terrorisme barbare, des travailleurs et travailleuses et des militants syndicaux nationaux ont été assassinés par les mains de la traîtrise, à leur tête le martyr Abdelhak Ben Hamouda. »

Le Président a également renouvelé sa détermination à continuer d’être à l’écoute des préoccupations fondamentales du monde du travail. A la recherche des approches les plus efficaces pour consolider les acquis réalisés en moins de deux ans. En vue d’assurer la protection des droits des travailleurs et la préservation de leurs acquis professionnels et sociaux. Suppression de l’impôt sur le revenu pour les personnes à revenu limité, révision du point indiciaire et création d’une allocation de chômage. La réflexion restera centrée sur l’élargissement des zones d’absorption des chômeurs.

Tebboune évoque les syndicats et le pouvoir d’achat

Le Chef d’Etat a ajouté dans ce même courrier, prononcé par le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Youcef Cherfa, à l’occasion de la fête internationale du travail, » que des directives ont été données pour élaborer une loi-cadre réglementant le travail syndical. Enrichir davantage son contenu par la concertation et l’échange avec les professionnels. A condition que le projet de loi tienne compte des chartes et accords ratifiés par l’Algérie. Et la représentation réelle des syndicats et l’engagement pour la promotion de l’aspect social et professionnel des travailleurs. Loin des conflits politiques qui ont noyé le travail syndical de son véritable esprit. »

Le président de la République a également appelé tous les syndicats de travailleurs à inclure l’étendue de la responsabilité envers les travailleuses, les travailleurs et les institutions et le rôle qui leur est assigné. D’autant que l’État tient à un dialogue permanent avec les partenaires sociaux pour assurer la transparence et le plein respect des lois lorsqu’il s’agit des revendications.

Dans le même contexte, le président de la République a révélé que la protection du pouvoir d’achat, la préservation des emplois et la protection sociale resteront parmi les priorités auxquelles une attention particulière est accordée. En y allouant autant de ressources financières que possible. Surtout en faveur de la classe moyenne et des groupes à faible revenu et vulnérables.

Le Président de la République a également indiqué que la levée des obstacles aux projets d’investissement a conduit à la création de plus de 33 000 emplois. En plus d’intégrer de larges catégories de titulaires de contrats de pré-emploi, ce qui renforce le caractère social de l’État.