1er Mai : « CDI pour plus d’un demi million de travailleurs depuis 2020 », Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse un message aux Algériens à l’occasion de la journée mondiale des travailleurs dans lequel il est revenu sur les décisions importantes prises ces dernières années.

En effet, aujourd’hui le lundi 1er 2023, dans son message, le président Tebboune a exprimé sa conviction quant à l’importance de l’élément humain qui constitue la base d’un développement durable et de la création de la richesse.

De même, le chef de l’Etat a évoqué l’augmentation progressive du salaire national minimum garanti (SNMG), l’augmentation des pensions de retraite, la refonte totale du barème de l’impôt sur le revenu global (IRG) et la titularisation des contractuels pour améliorer les conditions des travailleurs.

Le président de la République a également abordé l’institutionnalisation d’un congé pour permettre aux travailleurs qui le souhaitent de créer leurs propres entreprises.

Il a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance et sa gratitude aux femmes et aux hommes qui contribuent à l’avancement de l’Algérie et au bien-être des citoyens et citoyennes.

Tebboune affirme les améliorations et la création de plus d’un demi million de CDI

Soulignant que depuis 2020, on peut noter l’amélioration des conditions des travailleurs et travailleuses qui sont au cœur des préoccupations de l’Etat. Par des mesures progressives pour augmenter la valeur du salaire national garanti, supprimer l’impôt sur les personnes à faible revenu, augmenter les salaires et accorder des pensions de retraite.

Pour conclure, Tebboune est revenu sur l’insertion professionnelle des titulaires de contrats dans des postes à durée indéterminée ce qui a permis d’employer en peu de temps plus d’un demi-million de travailleurs dans des postes à durée indéterminée.

